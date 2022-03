Exempleada de Luis Miguel revela cómo era trabajar para él; "nadie podía verlo a los ojos". | Fuente: EFE

Luis Miguel vuelve a los ojos de la prensa luego de las polémicas declaraciones de una exempleada de 'Ocesa', una promotora de conciertos que trabajó con el 'Sol de México'. La mujer identificada como Ana Pau Villarín, relató su experiencia de trabajar para el intérprete, asegurando que no la pasó muy a gusto.

"Todo el mundo lo sabe, más si vieron la serie (Luis Miguel), no es un artista fácil", dijo Villarín en una entrevista concedida al podcast del creador de contenidos Alex Larracilla. Sin embargo, ella indicó que no podía dar muchos detalles de la relación laboral que estableció en 2019, debido a un acuerdo de confidencialidad que firmó.

"NADIE PODÍA ESTAR VIÉNDOLO"

No obstante, eso no fue impedimento para que la excolaboradora revele que el astro mexicano es muy impuntual y que además le incomoda que las personas que trabajan a su alrededor se queden mirándolo directamente a los ojos. Por ello había una regla que todos los empleados tenían que seguir sin excepción para no molestar al intérprete de "La Bikina".

"Cuando llegaba Luis Miguel, que a parte siempre llegaba tardísimo, por eso siempre comenzaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo, porque no le gustaba, todos teníamos que voltear hacia la pared" dijo Villarín quien evitó dar más detalles sobre el tema debido al documento de confidencialidad.

EXPAREJA SALE EN DEFENSA DE LUIS MIGUEL

Frente a estas declaraciones, Myrka Dellanos, expareja sentimental de Luis Miguel, salió en su defensa y desmintió a Villarín duarante una reciente emisión de "La mesa caliente", programa de la cadena Telemundo.

"(A Luis Miguel) lo conozco bien, y creo que todo lo que está diciendo esta chava (Ana Villarín) es completamente una mentira. En primer lugar, a mí me consta, que trata a la gente con la que trabaja súper, súper bien. Le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados", dijo la presentadora.

"En segundo lugar, ella dice que no lo podía mirar a los ojos; jamás he visto algo así. Ella también es tiktokera y sabemos que si usas las palabras claves como 'Luis Miguel me trata mal' ella va a tener más views (vistas) y le van a pagar; obvio, por eso es que la pusieron en esa entrevista", acotó.

Luego, Dellanos precisó: "Tercer lugar, lo más importante que dijo, que tenía que firmar ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hacen, mentira, todos los artistas lo hacen. No sé cómo esta niña se pone a decir ese tipo de mentiras al aire. Todo artista lo tiene; si eres inteligente lo tienes, yo lo tengo en mi casa".

