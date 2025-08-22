Últimas Noticias
“No sé quién es Nicki Nicole, ni me interesa la pobre chica”: padre de Lamine Yamal sobre la supuesta relación de su hijo

Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal aumentan rumores de romance.
Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal aumentan rumores de romance. | Fuente: Europa Press/@lamineyamal
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Mounir Nasraoui negó conocer a la cantante argentina y restó importancia a los rumores sobre una posible relación sentimental entre ella y su hijo.

El futbolista español Lamine Yamal acaparó los titulares después de su fiesta privada cuando cumplió 18 años y entre sus invitadas estuvo Nicki Nicole, con quien se le ha vinculado sentimentalmente. Ambos fueron captados en Mónaco, donde habrían ido para realizar compras y pasar el tiempo juntos, según la revista ¡Hola!

Los rumores de un romance no comenzaron con esa salida, sino cuando la cantante argentina lució la camiseta de Yamal en el estadio y han compartido imágenes jugando Mario Kart. Si bien no se han pronunciado públicamente, el padre del '10' de Barcelona, Mounir Nasraoui, aseguró que no conoce y nunca ha escuchado a la artista.

“No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”, dijo para Europa Press. “Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

Padre de Lamine Yamal resta importancia a supuesta relación de su hijo 

Mounir Nasraoui aseguró que no tiene conocimiento de la artista ni interés en su supuesta relación. Además, negó rotundamente que el futbolista tenga una fotografía de la intérprete como fondo de pantalla en su teléfono móvil: “Qué va, hombre. Eso no me lo creo yo. Él tiene familia, tiene madre, padre, abuela. No tiene que poner ahí. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica”, expresó. 

Asimismo, señaló que respeta la vida privada de su hijo y que no se involucra en sus relaciones sentimentales: “Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas”, añadió. 

El padre del jugador también afirmó no seguir la música en español ni estar familiarizado con figuras como Bizarrap, recalcando su preferencia por artistas estadounidenses: “No me interesa la música nacional. No conozco a la gente de aquí”, concluyó, mostrando total indiferencia frente a los comentarios sobre la vida personal de Yamal. 

Lamine Yamal Nicki Nicole Mounir Nasraoui

