Cristian Castro se pronunció sobre el personaje que lo representó en "Luis Miguel, la serie". | Fuente: Composición (EFE / Netflix)

Como toda producción basada en una biografía, "Luis Miguel, la serie" no estuvo exenta de polémica. La última de ellas fue reavidada por el cantante Cristian Castro, quien en la producción de Netflix aparece bajo el nombre de Cris Valdés, el supuesto rival del 'Sol de México'.

Por primera vez, el intérprete de "Azul" se refirió a este personaje que puede verse en el tercer episodio de la segunda temporada de la serie. "Esto me parece que fue desatinado", dijo al respecto el artista en el programa de televisión mexicano "Ventaneando".

"Me parece que fue desmedida la manera en que [Luis Miguel] presentó las cartas en ese capítulo. Para mí fue un poco desmedido. No sé hacia donde querían apuntar, pero no creo que haya hecho falta. Le agradezco mucho todo ese pensamiento que él traía y esa preocupación porque yo salía como cantante", indicó.

"En fin, me dedicó todo un capítulo. La verdad es que me quedé muy sorprendido y también muy agradecido. La admiración es mutua", agregó Cristian Castro.

Cris Valdés aparece en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" como el rival en la música y en el amor del 'Sol de México'. | Fuente: Netflix

"Luis Miguel, nuestro capitán"

Por otro lado, Cristian Castro afirmó que "no hay punto de comparación" entre él y su colega. Y es que, en sus palabras, "el gran Luis Miguel es nuestro capitán" en lo que a canto se refiere. Por ello, no había necesidad de mostrarlo como un artista inseguro.

"De Luis Miguel ya conocemos su historia. Creo que tiene que ser mucho más sagrado el respeto a él, a su pasado. Le tengo tanto respeto que no vi esa serie, porque me parecía grotesca", apuntó el cantante de "No podrás".

A pesar de haber sido retratado como un rival, Cristian Castro manifestó que espera algún día ser amigo de Luis Miguel. "He estado buscando su amistad más que el dueto. Creo que en mí puede encontrar a alguien luminoso, que lo va a mimar muchísimo y que lo va a llevar, sobre todo, a un camino bastante, bastante bueno siempre", dijo.

"Eso es lo que me gustaría lograr si pudiera tener contacto con él, que fuera por el mejor de los caminos, como siempre ha ido, pero siempre ha sido el mejor", culminó.

