Diego Boneta ha roto su silenció y habló sobre la denuncia que hizo el actor Martín Bello hace unos meses | Fuente: Instagram / Diego Boneta

Diego Boneta rompió su silencio acerca de la denuncia de agresión que hizo el actor Martín Bellido en su contra. El mexicano ha dicho que se siente muy triste por la actitud de su compañero de trabajo y asegura que las cosas no sucedieron como se dieron a conocer y esta es su respuesta a todos los cuestionamientos que se le han hecho.

Hace unos meses el actor que interpretó a 'Tito' aseguró que cuando ambos recreaban una escena de golpes para "Luis Miguel, la serie", Boneta lo golpeó intencionalmente y que tras esta situación tuvo que ir al hospital. Por esto estaba solicitando una compensación económica por las secuelas.



Pese a todo el escándalo que se generó por las declaraciones del español, Diego Boneta se mantuvo en total silencio hasta hace unos días que dio declaraciones al programa Ventaneando (TV Azteca). "No me enteré que tuvo este problema hasta semanas después. Me he lastimado haciendo esto y cuando te lastimas es al instante, es de 'corte, estoy lastimado'. Entonces, sí me decepcionó de él", expresó el actor.

"Es algo que me da tristeza", confesó. "No tengo mucho qué decir del tema. Soy una persona demasiado cuidadosa, sobre todo porque ya he sido lastimado. El cuidado de la producción, de todo, específicamente para esa escena, fue muy alto. Recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones".

Diego Boneta ha dicho que estas acusaciones le han parecido fuera de lugar porque la filmación se llevó a cabo conforme Martín Bello lo solicitó; e incluso, luego de la grabación todo se desarrolló sin problemas.

"Se me hizo raro; se nos hizo raro a todos porque, de hecho, el día de la escena le dije 'ponte rodilleras, ponte coderas, protección de espalda', relató. "Dijo 'no, no quiero'. Después de cada toma íbamos con él y le preguntábamos '¿todo bien?'. Y él salió del set perfecto".

A pesar de todas las polémicas que "Luis Miguel, la serie" ha generado, Diego Boneta se encuentra feliz con el resultado de la serie que estrenará su tercera temporada el próximo 28 de octubre y le dará fin a la serie biográfica del cantante México.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Luis Miguel en Netflix?

A principios de septiembre, Netflix anunció que la tercera temporada de "Luis Miguel, la serie" se estrenará el jueves 28 de octubre de 2021.

Días antes, el servicio de 'streaming' estrenó un 'teaser' oficial de la producción, en la que se ve al 'Sol de México' en una de sus facetas más recordadas de su carrera: cuando, vestido de mariachi, cantó su exitosa versión de "La Bikina".

Además, en aquel avance, también se pudo ver a Luis Miguel respondiendo la llamada de Mariah Carey, quien fuera su pareja entre 1998 y 2001.

