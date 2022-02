'I’ll Never Not Love You' es la nueva canción de Michael Bublé que refleja los 10 años de matrimonio con Luisana Lopilato y al final dan la gran noticia. | Fuente: Twitter

Michael Bublé lanzó “I’ll Never Not Love You”, su nueva canción, como una continuación de lo que fue “Haven’t Met You Yet” donde reflejó el inicio de su relación con Luisana Lopilato.

Ahora, ambos son protagonistas nuevamente de su último éxito donde la actriz argentina reveló su cuarto embarazo. En las imágenes se puede ver a la ex Rebelde Way caminando con sus hijos por los pasillos del supermercado y muestra su avanzado estado de gestación.

“Haven’t met you yet fue el precioso inicio de un romance verdadero. Diez años después, la historia continúa en una extraordinaria secuela”, se lee en la publicación de Michael Bublé.

Lo que llama la atención del videoclip es que hacen referencia a varias películas románticas como ‘Titanic’, ‘The Notebook’, y ‘La princesa prometida’. Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado sobre esta buena noticia.

La familia Bublé Lopilato

La actriz Luisana Lopilato y el cantante Michael Bublé cumplen 10 años de casados este 2022. Ambos contrajeron matrimonio en el 2011, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

La pareja muestra a sus seguidores lo que hacen durante la cuarentena en sus redes sociales. Luisana Lopilato, de 32 años, está casada con el cantante canadiense Michael Bublé, con quien tiene tres hijos. El primero, Noah, quien llegó al mundo en el 2013 y que a sus cortos 3 años tuvo que enfrentar el cáncer.

La enfermedad del pequeño devastó a la pareja, incluso Luisana Lopilato y Michael Bublé dejaron sus actividades artísticas para dedicarse completamente a la recuperación del pequeño.

En 2016, nació el segundo hijo de los artistas, Elías; y en el 2018 llegó la primera hija mujer, a quien llamaron Vida.

