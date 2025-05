"Parecía que no hubieran pasado los años": Luisana Lopilato y su emotivo reencuentro con Camila Bordonaba

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El regreso de Erreway a los escenarios, tras años de ausencia, ha despertado la nostalgia y la emoción de miles de fanáticos de distintas generaciones, quienes agotaron las entradas en tres de cuatro de sus presentaciones en Perú. Sin embargo, la esperada reunión no estuvo completa: Luisana Lopilato no pudo sumarse a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba debido a compromisos laborales.

En diálogo con Urbana Play, Lopilato compartió cómo vive este reencuentro de sus compañeros y reveló detalles de su reencuentro con Camila Bordonaba, quien llevaba años alejada de la vida pública. Recién llegada a Argentina para comenzar el rodaje de Pepita la pistolera, la actriz expresó su emoción por el éxito de la gira: “La verdad que sí, la están rompiendo. Aparte, no hay un día en donde no me llegue algo por Instagram y me da felicidad”, afirmó.

Luisana destacó la conexión especial que mantiene con sus excompañeros, a pesar del tiempo: “Cuando se forman grupos tan así... la verdad es que fuimos familia. Hace un montón que no nos vemos los cuatro juntos, pero estoy segura de que, si nos juntamos, es como que somos los mismos”. También recordó cómo vivió una experiencia similar con el elenco de Casados con hijos en su reencuentro reciente.

Uno de los momentos más emotivos que compartió fue su reencuentro virtual con Camila Bordonaba, con quien no hablaba desde la adolescencia. “Hace un montón que no hablaba con Camila, hace años. Y el otro día le pedí a Javi (amigo en común) que me pasara su contacto y le escribí”, relató. Sobre ese esperado contacto, añadió: “Está tan linda... parecía que no hubieran pasado los años. Está como Camila la que fue siempre”.

La charla, según contó Lopilato, fluyó con la misma naturalidad de siempre: “Rebién. La misma de siempre, me dijo ‘Hola, Lu, ¿cómo estás?’ La verdad es que... es la misma de siempre”, concluyó.

Aunque no está presente físicamente en la gira, Luisana Lopilato sigue muy conectada emocionalmente con sus compañeros y con el fenómeno que Erreway sigue siendo para sus fans.

¿Por qué Luisana Lopilato no forma parte de la gira de Erreway?

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, pero quien dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", dijo Lopilato en su cuenta de TikTok.

De acuerdo con la actriz, el motivo principal es por "temas de calendario", ya que el próximo año está lleno de trabajo: en marzo viajará a Vancouver para la grabación de una película, en mayo rodará Pepita la pistolera (basado en la criminal más famosa de Argentina), y a fines, tiene un proyecto aún por confirmar. "Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada", mencionó.

"Ustedes saben que para mí Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir muy orgullosa. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales. Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper", finalizó.

Camila, Felipe y Benjamín están listos para el regreso de Erreway.Fuente: @felipecolombook

Felipe Colombo emocionado por los tres conciertos sold out de Erreway en Perú

"Esto es impresionante. Muchas gracias. ¡Estamos gratamente sorprendidos y honrados! Gracias, gracias, siempre por lo que han logrado. Es de ustedes y estamos felices", agregó en su mensaje publicado en la red social X.

Erreway se consolidó rápidamente como un fenómeno internacional y lanzó, entre 2002 y 2004, tres discos de estudio; además, hizo exitosas giras mundiales y terminó su primera etapa con la película Cuatro caminos. Cris Morena, la creadora de la exitosa telenovela, ahora será parte activa de este nuevo capítulo para la banda, lo que garantiza que habrá un gran espectáculo.