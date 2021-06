¿Qué dijo Christian Nodal sobre el nuevo tatuaje de Lupillo Rivera que tapó la cara de Belinda? | Fuente: Instagram

Luego de que Lupillo Rivera decidiera quitar todo rastro de Belinda en su vida, el joven cantante Christian Nodal fue consultado por la decisión que tomó la expareja de su prometida. El actual novio de la intérprete no tuvo más que comentarios positivos para su colega en la música regional mexicana.

Durante una conferencia con la prensa en México, el artista mexicano Christian Nodal fue sorprendido con una inesperada pregunta de una periodista. “¿Qué opinas del polémico tatuaje que transformó Lupillo Rivera de Beli?”, fue la interrogante de le reportera y él la recibió con humor.

“Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’”, dijo la actual pareja de Belinda sobre el nuevo diseño de tatuaje de Lupillo Rivera y después se corrigió: “Con su cuerpo”. Sin embargo, las risas en el auditorio no se hicieron esperar y el prosiguió con su respuesta frente a los asistentes.

“A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”, agregó el músico de 22 años. Como se recuerda, Christian Nodal no solo es un aficionado a imprimir diferentes imágenes en su piel, sino que también se tatuó el rostro de Belinda en su pecho.

Lupillo Rivera “ocultó” a Belinda de su piel

Unos días atrás, el cantante canadiense-estadounidense Lupillo Rivera reveló que se había realizado un nuevo diseño sobre el tatuaje del rostro de la española Belinda que llevaba en el brazo izquierdo. Recién ayer 11 de junio, decidió compartir el proceso de “borrón y cuenta nueva” desde el estudio de su tatuador.

“¡Ahora sí mi gente! ¡El video más esperado por ustedes! Mis mejores deseos para todos los enamorados, esto es algo que hago por respeto a mi prometida muchas gracias por todo su apoyo”, escribió en la leyenda del video publicado desde su cuenta oficial en Instagram.

