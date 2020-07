La estrella Lynda Carter ha participado en otras producciones del género de superhéroes y de fantasía, luego de "Mujer Maravilla". | Fuente: AFP

Lynda Carter, quien dio vida a la Mujer Maravilla, cumple 69 años de vida. Muchos la recuerdan por ser la intérprete que dio popularidad al personaje de DC Comics en la televisión; sin embargo, existen otras facetas de la actriz que no se alejan demasiado del heroísmo o la fantasía. Revisa sus cameos más memorables en el cine, televisión y videojuegos.

La celebridad protagonizó la serie “Mujer Maravilla” entre 1975 y 1979, años entre los cuales también se estrenó la película de la famosa Diana Prince. Desde entonces, los fanáticos han esperado verla de vuelta en la cultura pop, ya sea en géneros de superhéroes o de fantasía.

"SKY HIGH"

La película de Disney (2005) se centra en una escuela de superhéroes, donde los jóvenes son divididos en héroes y asistentes de estos. Lynda Carter interpreta a la directora Powers, quien tiene la habilidad de volar y transformarse en un cometa.

Después de décadas de haber dado vida a la Mujer Maravilla, la actriz marcó su regreso a un papel heroico para una cinta juvenil. Su breve cameo en “Sky High” marcó una clara referencia a su icónico personaje.

Lynda Carter como la directora Powers en "Sky High". | Fuente: Disney

"SMALLVILLE"

En el 2007, Lynda Carter volvió al universo de DC Comics con la serie “Smallville”, adaptada como una versión juvenil de Superman. En un episodio de la sexta temporada, la actriz fue invitada a la ficción para dar vida al personaje Moira Sullivan, la madre de Chloe. Su participación fue mínima, pero notable para los fanáticos más veteranos.

"SUPERGIRL"

El último trabajo de Lynda Carter para la televisión se dio para “Supergirl”, producción que forma parte del actual universo televisivo de DC Comics. En la segunda temporada, la estrella de “Mujer Maravilla” aparece como Olivia Marsdin, la presidenta de los Estados Unidos.

Su rol fue recurrente ya que actuó en tres episodios de la exitosa producción de Warner Channel. Sin duda, tanto en pantalla como fuera de esta, la protagonista Melissa Benoist demostró su admiración hacia Carter, tan adorada por muchos fans y celebridades del mundo.

"THE ELDER SCROLLS" Y "FALLOUT 4"

Otra faceta no tan conocida de Lynda Carter es a nivel del género fantástico, aunque no en el cine… Sino, en el mundo de los videojuegos. La franquicia “The Elder Scrolls” ha contado con la participación de la actriz en más de un título, siendo Azura, de Skyrim, quizá la más recordada por los jugadores. También prestó su voz en el videojuego “Fallout 4”, en el cual interpretó a Magnolia.

A sus 69 años, Lynda Carter es mucho más que la Mujer Maravilla, pero siempre será el rostro del género de los superhéroes que abrió camino a otras mujeres en el cine y la televisión.