"Siempre va a ser mi amor": Mario Irivarren se disculpa públicamente con Onelia Molina por momentos "que no merecía"

Mario Irivarren ofreció disculpas a Onelia Molina tras su polémica separación, originada por el reencuentro con Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria.

Con el corazón en la mano, Mario Irivarren se mostró arrepentido por su polémica ruptura con Onelia Molina, tras el escándalo que protagonizó al reencontrarse con su expareja, Vania Bludau, en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. El incidente estalló cuando se viralizó una imagen donde se le ve abrazando a Vania en el evento, ocurrido en abril.

Durante una secuencia del programa Esto es Guerra emitida este martes, Mathías Brivio le preguntó directamente: "¿Algo que quieras decirle a Onelia?". Sin dudarlo, Mario respondió: "Algo que pienso todos los días es que no me va a alcanzar la vida para pedirle perdón. Tengo que hacerme responsable. La hice pasar momentos muy feos que no se merecía".

Visiblemente afectado, el chico reality agregó: "Si alguien tiene el placer de conocer a Onelia de manera cercana, coincidirá conmigo en que es una persona noble, de buenos sentimientos, de gran corazón. Definitivamente, no merecía ni un solo segundo de todo lo que pasó".

¿Qué ocurrió en la boda de Alejandra y Said?

Mario recordó lo sucedido en la boda de sus amigos Alejandra Baigorria y Said Palao, donde fue captado junto a Vania Bludau en una escena íntima que ocurrió antes de que finalizara oficialmente su relación con Onelia. “Es un dolor que me acompaña todos los días”, confesó.

“Es una batalla interna que peleo día a día, que me carcome. No me gusta hacerle daño a nadie… Jamás quisiera causarle dolor a las personas que quiero, especialmente a Onelia. Pero ya lo hecho, hecho está. Tristemente, no puedo borrar lo que pasó”.

Mario Irivarren aseguró que, pese a todo lo ocurrido, Onelia Molina siempre será su gran amor y tendrá un lugar especial en su corazón.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

Mario Irivarren: “Siempre va a ser mi amor”

En el mismo espacio, Mario aprovechó para dirigirse directamente a Onelia Molina, quien lo escuchaba desde un lado del set. “Desde lo más profundo de mi corazón, te pido disculpas por cada segundo triste que hayas pasado. Espero que algún día este episodio tan triste y desastroso pueda quedar en el pasado y ya no siga causando más daño”.

Finalmente, el influencer cerró su mensaje con una declaración que sorprendió a todos: “Indistintamente de lo que pase entre ella y yo, siempre va a ser mi amor. Vivimos dos años de relación muy lindos, maravillosos, marcados por el respeto, la paz, la amistad. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy bonita, y eso no se va a borrar nunca. Siempre voy a recordar a Onelia como mi amor”.

