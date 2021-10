Stephen Walker, el dealer de Mac Miller, se declaró culpable tras suministrarle drogas alteradas al rapero quien falleció de sobredosis en el 2018. | Fuente: Composición

Las autoridades de Los Ángeles resolvieron el caso sobre la muerte del rapero Mac Miller quien falleció a causa de una sobredosis en el 2018. Stephen Walker, el dealer del artista, reconoció su culpabilidad:

“Me declaro culpable porque soy culpable del cargo y deseo aprovechar las promesas establecidas en este acuerdo”, dijo en la corte de LA.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, él asumió que le entregó la droga a Mac Miller que contenía fentanilo en forma de píldoras de oxicodona falsificadas.

Como se recuerda, el rapero murió de sobredosis por consumir estas píldoras que, según las autoridades, contenía un compuesto 50 veces más potentes que la heroína.

La sobredosis de Mac Miller

Mac Miller, ex pareja de la cantante pop Ariana Grande, murió a los 26 años a causa de una sobredosis, según informó el portal TMZ en noviembre del 2018. El rapero fue hallado, sin vida, en su vivienda alrededor del mediodía.

De acuerdo a fuentes policiales de ese entonces, un hombre realizó una llamada al 911, presumiblemente desde la casa de Miller. Al llegar a su hogar, en San Fernando Valley, los paramédicos confirmaron que el joven ya había fallecido.

Según los medios estadounidenses, Mac Miller había tenido constantes problemas con el abuso de sustancias desde su ruptura con Ariana Grande, en mayo de ese mismo año.

