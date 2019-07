Fotomontaje de la obra "Las dos Fridas" publicado por Madonna en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram

Madonna se ha destacado como una ferviente "fan" de la pintora mexicana Frida Kahlo, símbolo artístico de la liberación de la mujer a nivel mundial, como demostró en numerosas ocasiones, reiteró en su nuevo video musical y en el 112 aniversario del nacimiento de la pintora, el pasado sábado.



"God Control" es el más reciente trabajo musical de Madonna (1958) y en él, además de buscar concienciar sobre el control de armas en los Estados Unidos mediante una recreación de la matanza del local Pulse en 2016, aparece una imagen de Frida (1907-1954) colgada de una pared de un cuarto en donde la cantante aparece.



Aunque se desconoce el significado exacto de este pequeño guiño —ya que el resto del video no guarda relación con la artista mexicana—, la imagen cobra protagonismo por sumarse a la lista de los múltiples gestos de admiración que la "reina del pop" ha dedicado a Frida.







Además, el pasado 6 de julio, en el 112 aniversario del nacimiento de la que también fue esposa del artista Diego Rivera, Madonna subió un fotomontaje de la obra "Las dos Fridas" en el que figuran ambas tomadas de la mano y unidas por sus corazones.



Acompañando a esta imagen, figura también una fotografía de la hija de la estadounidense disfrazada de Frida y un texto en el que se lee "Feliz Cumpleaños Frida Kahlo... Madama X... eternal Muse".



Sin embargo, esta fascinación no es algo nuevo en el recorrido artístico de Madonna, quien desde finales de los años 80 comenzó su carrera en el Soho, la parte vanguardista de Nueva York, siendo al final de esta década cuando adquirió su primera obra de Frida Kahlo, explicó el periodista musical Ricardo Pineda en entrevista con Efe.



Aún así, la relación se intensificó, según el experto, con la publicación del disco "Rebel Heart", publicado en 2015 y cuya portada está protagonizada por la propia Madonna con múltiples cintas en la cara, al igual que una imagen de Frida que la propia estadounidense compartió en sus redes sociales.



"Existe una relación reveladora. La portada tiene una referencia muy directa, nunca ha hecho una declaración de que así sea pero se han hecho muchas analogías. Se le ha preguntado y dice que no es referencia directa pero sí que Frida es una inspiración clara de su discurso", detalló Pineda.



El periodista ve el origen del fanatismo en la fortaleza discursiva de Frida y la rebeldía que esta demostró durante su vida, tanto en dirigirse en el sentido opuesto de la tradición artística y el arte plástico como en "la íntima búsqueda" y la fundamentación en el feminismo.



"La búsqueda de Frida es un despertar (...) y esto hace 'click' con el trabajo de Madonna, quien recurrentemente echa mano de este tipo de figuras", explicó.







En relación a la posible visión de negocio que puede tener Madonna al mostrar su interés por artistas reconocidas, el experto consideró que "no hay conciencia directa", pero que "totalmente funciona", aunque especialmente para los legados de las personas a las que menciona y homenajea.



"Desde su visión artística y 'marquetera', cuando se acerca al trabajo de Frida y compra su primer cuadro la mexicana ya era importante pero no el icono que es ahora, por lo que ejerce también a favor de Frida", comentó.



El pasado 6 de julio, no fue Madonna la única que hizo una mención a Frida en redes sociales, otras personalidades del mundo de las artes y los espectáculos como la actriz mexicana Salma Hayek mostraron su admiración hacia la pintora, quien es una de las mexicanas más reconocidas e idolatradas a nivel mundial.



Y es que su figura va mucho más allá de la pintura en concreto e incluso de las artes en general, ya que "tiene un espíritu que dado su contexto sociohistórico se ha expandido a otras disciplinas. También por su vida y la forma en la que enfrentó su dolor", opinó Pineda.



La cantante es una coleccionista de arte con más de 100 millones de dólares invertidos y siempre soñó con adquirir piezas de la pintora mexicana, cuya obra "Mi nacimiento" tiene colgada en las paredes de su casa.