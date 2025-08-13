Jean Paul Santa María denunció a Angie Jibaja por infringir orden de alejamiento tras hablar de sus hijos en TikTok

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Paul Santa María denunció a Angie Jibaja por infringir una orden de alejamiento emitida el 2021. Esto, luego de que la exmodelo peruana le mandara una advertencia en un video en TikTok afirmando que tanto él como su pareja Romina Gachoy estarían maltratando a sus dos menores hijos al supuestamente mandarlos solos desde el colegio hasta su casa.

De acuerdo con el parte policial, difundido por el programa Magaly TV: La Firme, el cantante de cumbia acudió a la comisaría de Barranco el último sábado 9 de agosto para denunciar a la madre de sus dos hijos por presuntos actos de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad al infringir la orden judicial que le impide hablar de los menores en televisión y en redes sociales, algo que hizo Jibaja.

“El denunciante (Jean Paul Santa María) indica que una persona desconocida le habría enviado un video donde dicha fémina (Angie Jibaja) estaría hablando mal de su persona, refiriendo que ‘sus hijos caminan solos hacia su colegio, que sus hijos están siendo torturados’", se lee en la denuncia.

En el reporte se señala que Santa María estaría siendo “víctima de desobediencia y resistencia a la autoridad” por parte de Angie Jibaja luego de que ella le dijera “narcisista” al acusarlo a él y a Gachoy de violentar a los dos hijos que tienen propalando sus declaraciones en videos en TikTok, además de dar detalles del tema judicial en televisión en el programa Primer plano, de Chile Visión, semanas atrás.

Angie Jibaja habló de sus hijos con Jean Paul Santa María en televisión chilena pese a prohibición. | Fuente: YouTube (Chilevisión)

¿Qué dice la orden de alejamiento contra Angie Jibaja?

Angie Jibaja mantiene una orden judicial para mantener distancia de sus dos menores hijos mientras estén bajo la custodia de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

La orden, emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el 2021, resolvió “la prohibición” a Jibaja de “publicar, compartir y/o difundir a través de cualquier medio de comunicación incluidas redes sociales, conversaciones, fotografías y cualquier otra información que comprende a sus menores hijos”.

Del mismo modo, la exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre tiene prohibido “realizar comentarios negativos o manipular la percepción de sus menores hijos sobre los hechos materia de denuncia y/o sobre su progenitor denunciante” teniendo como consecuencia “ser suspendida en el ejercicio de la patria potestad, tenencia y/o régimen de visitas que pudiera corresponder en caso de incumplimiento”.

Por otro lado, la orden judicial permite a Jean Paul Santa María “adoptar las acciones necesarias a fin de eliminar las cuentas a redes sociales que estuvieran a nombre de sus menores hijos agraviados, debiendo además ejercer mayor control sobre los accesos a los que estuvieron expuestos los menores y que puedan afectar su integridad física, psicológica y/o emocional”.

Jean Paul Santa María mantiene una relación con la modelo uruguaya Romina Gachoy. | Fuente: Instagram (jeanpaulsantamaria_oficial)

Angie Jibaja lanzó advertencia a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja hizo una “denuncia pública” en contra de Jean-Paul Santa María y Romina Gachoy por un supuesto maltrato a los dos hijos de la exmodelo peruana con el cantante de cumbia.

Fue por medio de un live en TikTok, el último fin de semana, que la exactriz lanzó una advertencia a Santa María y Gachoy afirmando que si “algo les pasa a sus hijos” les echará la culpa a ambos al, presuntamente, dejarlos ir solos desde el colegio hasta su casa sin medir el peligro que pudiera ocurrir.

"Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le hecho directamente la culpa a Jean-Paul Santa María y a su esposa (Romina Gachoy)”, comenzó diciendo Jibaja.

"Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son niños sanos, inocentes, niños sensibles, nobles y humildes. Son lo mejor de este mundo. Son un poco inocentes. Son de perdonar a cada rato”, sostuvo.

Por otro lado, Jibaja, quien reside en Chile, mencionó que sus dos hijos estarían sufriendo supuestos maltratos de parte de Gachoy. “A ellos no se les tiene que decir ‘aprende esto’ o ‘estudia’, porque han tenido becas por ser número uno y se les han otorgado en el colegio. Así que no es novedad que hagan bien su tarea”, expresó.