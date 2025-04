"El perdón es un arma poderosa": Madonna y Elton John cierran un ciclo tras décadas de enemistad

"Gracias por perdonarme por mi bocaza", escribió Elton John tras su emotivo reencuentro con Madonna. Ella, por su parte, celebró el momento como la oportunidad perfecta para “cerrar un ciclo”.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de más de 20 años de indirectas, críticas y enfrentamientos públicos, Madonna y Elton John sorprendieron al mundo al anunciar que han dejado atrás sus diferencias. La noticia llegó a través de una publicación en Instagram donde la Reina del Pop compartió una imagen abrazando al intérprete de Rocket Man.

“¡Finalmente hemos hecho las paces!”, escribió la cantante. “Fui a ver a Elton John actuar en Saturday Night Live este fin de semana. ¡Wow!”. En el post, también recordó la vez que, siendo adolescente, se escapó de casa para ver a Elton en vivo por primera vez: “Fue una actuación inolvidable que cambió el curso de mi vida”.

¿Cómo comenzó la enemistad entre Madonna y Elton John?

La disputa pública entre ambas leyendas del pop se remonta a 2002, cuando Elton criticó duramente la canción de Madonna Die Another Day, calificándola como “la peor canción de James Bond de la historia”. Dos años después, en los Q Awards de 2004, volvió a atacarla por recibir el premio a Mejor Acto en Vivo: “¿Madonna? ¿Desde cuándo hacer playback es actuar en vivo?”, dijo.

En 2012, la tensión escaló aún más cuando compitieron por el Globo de Oro a Mejor Canción Original. Madonna ganó con Masterpiece de la película W.E., superando a Hello, Hello, el tema que John compuso para Gnomeo & Juliet. La reacción de David Furnish, esposo del cantante británico, no se hizo esperar: “Esto demuestra que estos premios no tienen nada que ver con el mérito”, escribió en Facebook. Madonna respondió: “Él siempre ha tenido fama de estar molesto conmigo”.

“El perdón es una herramienta poderosa”

Décadas después, Madonna reveló que la reconciliación se dio tras bastidores de SNL. Al enterarse de que Elton sería parte del programa cómico, decidió buscarlo directamente. “Cuando lo vi, lo primero que me dijo fue: ‘Perdóname’... y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es un arma poderosa”, contó la artista.

Según la cantante, el momento fue tan especial que incluso podría abrir la puerta a una colaboración futura. “En cuestión de minutos nos estábamos abrazando. Me dijo que había escrito una canción para mí y que quería que trabajáramos juntos. ¡Fue como cerrar un ciclo!”. Cerró su mensaje citando un fragmento de Your Song, una de las canciones más icónicas de Elton John.

¿Qué dijo Elton John tras la reconciliación?

El artista británico también celebró públicamente este nuevo capítulo. Compartió la foto en sus historias de Instagram con un emoji de corazón y escribió en la publicación de Madonna: “Gracias por perdonarme por mi bocaza. Estoy agradecido de que podamos pasar la página”.

En un comentario más extenso, John reflexionó sobre sus palabras del pasado: “No me siento orgulloso de lo que dije. Has hecho un trabajo innovador, abriendo el camino para toda una generación de mujeres artistas. También fuiste una de las primeras figuras públicas en alzar la voz frente al VIH/SIDA en los años 80”.

Finalmente, expresó su deseo de que esta reconciliación tenga un impacto más allá de lo personal: “Ambos hemos sido abrazados por comunidades que hoy se sienten amenazadas. Si unimos fuerzas, podríamos hacer grandes cosas por quienes más lo necesitan. ¡Y disfrutarlo en el camino!”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis