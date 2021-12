Eleazar Gómez agredió físicamente a la modelo peruana Stephanie Valenzuela el mismo día que le propuso matrimonio. | Fuente: Composición

Ha pasado un poco más de un año desde que Eleazar Gómez fue arrestado tras agredir físicamente a Stephanie Valenzuela, su pareja de ese entonces, y fue un hecho que indignó a muchas personas ya que salió libre.

Sin embargo, la madre del actor mexicano, Melissa Sánchez, habló por primera vez sobre este hecho donde defendió a su hijo de las declaraciones de la modelo peruana. “Lo dejó pobre, imagínate... Mucho no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante”, dijo la señora en referencia a la reparación económica que su hijo tuvo que pagar.

Asimismo, recalcó a la prensa que no tuvo buena relación con Stephanie Valenzuela y defendió las agresiones de Eleazar Gómez: “Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie”, dijo al programa ‘Venga la alegría’.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Le quiero cortar... no, mejor no digo qué le quiero hacer”, respondió la madre del actor.

Un historial de comportamiento

Stephanie Valenzuela no fue la única víctima. José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 34 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en “Luz Clarita”, “Retrato de familia” y “Azul”. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela “Rebelde”. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como “Amores verdaderos” y “Atrévete a soñar”.

En “Atrévete a Soñar”, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La ex reina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

