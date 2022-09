Margaret Constance "Maisie" Williams​ es una actriz inglesa-canadiense. | Fuente: Instagram

La actriz Maisie Williams reveló la traumática relación que tuvo con su padre quien la adoctrinó en una especia de secta infantil cuando solo tenía ocho años. Con sinceridad, la recordada Arya Stark de ‘Game of Thrones’ habló sobre sus traumas en una entrevista.

"Bueno, no quiero entrar en detalles concretos porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia. Mi madre huyó de mi padre cuando tenía cuatro meses. Cuando era apenas una niña, antes de cumplir los ocho años, tenía una relación bastante traumática con mi padre", dijo.

Maisie Williams reveló que, cuando jugaba con niños de su edad y estaba con ellos, no entendía por qué ellos se veían felices: "¿Por qué no se dan cuenta de cosas como el dolor, el terror o el miedo?", recordó.

Sin embargo, la actriz de ‘Game of Thrones’ tuvo la suerte de tener una profesora privada quien le ayudó a centrarse en la vida por lo que cayó en cuenta de lo que en realidad pasaba en su casa y más de entender que su padre le adoctrinó en esa especie de secta contra su madre:

“Al principio me resistí a creerlo, pero después mi mundo se dio la vuelta de abajo arriba. E incluso aunque yo pensaba 'Oh, Dios, menos mal que no tendré que ver más a mi padre', eso se oponía a todo lo que yo pensaba que era verdad", dijo para Entertainment Weekly.

Maisie Williams rompió el contacto con su padre y le ha costado dejar atrás todo su pasado: “Las cosas malas que me pasaron de niña no fueron por mi culpa. Creía que había algo esencialmente malo en mí, o en nosotros, porque hicimos muchas cosas malas en aquella época, y esa se supone que es la razón por la que te tratan mal", concluyó.

Maisie Williams en nueva serie de televisión

Maisie Williams, quien interpretó a Arya Stark en 'Game of Thrones', reveló su nuevo trabajo en televisión luego de la exitosa producción de HBO. “Two Weeks to Live”, es la comedia original en que la actriz inglesa será protagonista.

Luego de convertirse en una de las favoritas de millones con su personaje de Arya Stark, la actriz anunció que regresó a la televisión para protagonizar una serie que contará con seis capítulos.

Maisie Williams ya tiene confirmado su próximo papel en la ficción. Se trata de una producción original de la cadena británica Sky que estuvo programada para estrenar en el Reino Unido. Este fue su primer protagónico en la serie, donde dio vida Kim Noakes, una joven criada por su madre soltera en un entorno rural, quien le enseñó técnicas de supervivencia a raíz de la abrupta y misteriosa muerte de su padre.

El rodaje de la serie “Two Weeks to Live” está escrita por Gaby Hull (“Cheat”) y comenzó a grabarse a finales de 2021 y la serie podrá verse a través de Sky en Estados Unidos e Irlanda.

“Tengo ganas de entrar en algo nuevo, creo que “Two Weeks to Live” tiene un gran potencial y quiero hacer algo increíble con este maravilloso equipo”, comentó Maisie Williams, quien fue nominada a los Premios Emmy por 'Game of Thrones'.

