César Ritter se sincera sobre su esposa 'Mafer', exactriz de 'Mil oficios': "No me daba bola"

César Ritter, el popular ‘Lalo’ de Mil oficios, se sinceró sobre su relación con Cecilia Rospigliosi a quien conoció en la recordada serie del 2001. El actor de televisión resaltó su relación con Rospigliosi, quien se hizo conocida por su papel de ‘Mafer’ actuando como la enamorada del personaje de ‘Memo’ interpretado por Michael Finseth.

Fue en una entrevista en el podcast Good Time que el también actor de Así es la vida y Al fondo hay sitio mencionó que ya lleva más de 15 años de matrimonio con Cecilia Rospigliosi, quien dejó la televisión para dedicarse a la psicología.

“Éramos siempre muy amigos. Yo pensé que jamás me iba a dar bola, y fue así, porque ahí no me dio bola (…) Se retiró completamente de la tele, estudió psicología”, comenzó diciendo el también actor de Rita y yo, Los Vílchez, De vuelta al barrio, entre otros programas.

En otro momento, César Ritter habló de un post que hizo días atrás colocando la foto de los personajes de Mafer y Memo. “Yo: ‘Mira hijo, él era ‘Memo’, mi mejor amigo, y ella su novia, Mafer. Tu mamá, mi hijo”, se le en la publicación.

Ante esto, el actor de 45 años resaltó con humor: “Tenía que sacar su doctorado. Entonces me eligió a mí, mentira”. Seguidamente, habló de la profesión de su esposa y madre de sus hijos. “Es psicóloga vocacional, psicóloga clínica y nos juntamos mucho después. Ahora llevamos más de 15 años juntos y tenemos dos hijos”, agregó.

Cecilia Rospigliosi es recordada por su papel de 'Mafer' en la serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Mil oficios

Vanessa Jerí revela que hay propuestas para volver a trabajar con César Ritter

Vanessa Jerí y César Ritter volvieron a interpretar a sus personajes de Mil oficios a través de las redes sociales, teniendo una "sorprendente respuesta" por parte de sus seguidores.

"Siempre hemos estado en contacto con César porque tenemos una gran amistad desde hace muchos años. Un día me propuso la idea de volver a hacer algo juntos, y me pareció genial", comentó Jerí en el programa Así Somos, de RPP.

Ambos formaron una de las parejas más queridas en la ficción, empezando en la serie Mil oficios (2001-2004); ella con su papel de Carola o la 'Huequis', una de las 'Chicas terremoto' y él interpretando a Eduardo Chávez, mejor conocido como Lalo.

También hicieron de pareja en la serie Así es la vida (2004-2008), interpretando a Gwendolyn 'Wendy' Polar y Lorenzo Wilmer Sánchez Vargas.

Según la actriz, el éxito de sus recreaciones en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok también captó la atención de varias marcas y patrocinadores, lloviéndole propuestas para un proyecto de mayor envergadura. Sin embargo, la actriz prefirió no revelar si este nuevo contenido se desarrollará en YouTube o en televisión. "Estamos enviando algunos 'cachitos' para enganchar a la gente", mencionó de manera enigmática.

César Ritter y Cecilia Rospigliosi se casaron y tienen dos hijos juntos. | Fuente: Instagram (cesarritterburga)