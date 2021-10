Maite Perroni confirmó su relación amorosa con el productor de TV, Andrés Tovar. La cantante de RBD se nuestra muy enamorada en fotos de Instagram. | Fuente: Instagram / Maite Perroni

Maite Perroni acaba de oficializar su relación con Andrés Tovar a través de su cuenta de Instagram. La actriz y cantante mexicana escribió en el post que la vida le ha regalado la oportunidad de volver a empezar, además, ha recalcado que ella y su actual novio son amigos desde hace 20 años.

Recordemos que hace unos meses, la actriz de 'Oscuro Deseo' estuvo en el ojo de la tormenta tras ser acusada por Claudia Martín de ser la manzana de la discordia entre ella y su esposo, el productor de Imagen Televisión. En ese momento, la cantante de RBD salió al frente y negó las acusaciones e inmediatamente tomó acciones legales por difamación en contra de la actriz de Televisa y la revista TvNotas que publicó la noticia.

Ya ha pasado un buen tiempo desde ese bochornoso momento, así que Maite Perroni quiso gritar a los cuatro vientos que se ha vuelto enamorar, así que en post incluyó una serie de imágenes donde se muestra el amor que ambos siente y dejó un sentido mensaje para defender su relación amorosa con Andrés Tovar.

"Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros (Andrés y yo), nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo", explicó.

"Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias", advirtió. "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de 'libertad de expresión' se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación".

En otro momento del mensaje, Maite Perroni reveló que su historia de amor empezó cuando ambos ya habían concluido otros romances. "Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental", confesó.

"Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", reveló.

Finalmente pidió respeto para ellos dos y aseguro que están viviendo una hermosa historia de amor juntos.



Claudia Martín acusó a Maite Perroni de meterse en su matrimonio

En junio de este año, la revista TVNotas publicó una noticia e indicó que Maite Perroni era la "amante de un productor de TV casado" y fue señalada como la razón de la ruptura entre Andrés Tovar y la actriz Claudia Martín.

En ese momento, la actriz de "Fuego Ardiente" escribió a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "La intención no se equivoca". Esto hizo que las especulaciones sobre una posible relación extramarital entre Perroni y el productor Andrés Tovar aumenten; sin embargo, todo resulto ser mentira.

Claudia Martín confiesa que todo fue mentira

Claudia Martín negó que esto hubiera ocurrido y condicionó a su exesposo a que le de dinero para desmentir esta versión públicamente. “Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira”, se escucha a Andrés decir en la llamada.

A lo que la actriz contestó que no tiene intensiones de negar la supuesta infidelidad: “No voy a salir a desmentir nada”. “¿Es verdad o es mentira eso?”, le pregunta entonces Tovar a su exprareja. “Es mentira, pero ...”, “¿Qué te cuesta?”, “No tengo porqué (hacerlo)”, expresó la actriz.

Más adelante en la conversación, la intérprete de "Fuego Ardiente" expresó que busca un beneficio económico para declarar que los rumores que vinculan a la ex RBD son falsos.

“Tu bronca hoy por hoy es: ‘yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar’. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”, continuó Martín al teléfono.

A lo que el productor de Grupo Imagen contestó afirmativamente: “Yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Con lo que originalmente...”. “Ah, bueno, con mucho gusto en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso fue mentira y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo y firmamos el divorcio, y ya”, continuó Claudia.

“Para que yo me sienta tranquila, necesito que me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Un año. Porque no estaba planeado que yo me gastara mis ahorros de tres meses”, siguió. “Voy a dar una declaración cuando yo ya vea que me apoyaste económicamente”, concluyó.

