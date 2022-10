We did it !

Dando los primeros pasos de la vida q deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el q logramos coincidir y el destino nos regaló. pic.twitter.com/JxP8W5t7Oq