Maluma y Natalia Barulich terminaron su relación en el 2019 después de que surgieran rumores sobre la modelo que había iniciado un romance con el futbolista Neymar Jr. Si bien quedó en el aire si el brasileño fue la manzana de la discordia, el colombiano lanzó 'Hawai', una canción que habla de una relación de tres.

A cuatro años de esta polémica, el artista contó detalles de esta situación: “La verdad que sí, Neymar me quitó a mi novia”, dijo en tono de broma. “No, mentira”, agregó. Tras ello, explicó que, tras el fin de su romance, se enteró que su amigo y su ex estaban saliendo:

“Como a los treinta segundos de dejarlo nosotros estaban juntos”, comentó entre risas. “No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, chao y futuro nuevo”, añadió Maluma para Alofoke.

“Me hubiera dolido si ella hubiera estado conmigo y se hubiera enviado DMs (mensajes directos) con él”, sentenció. Después de que las cosas se calmaron, Maluma aseguró que nunca tuvo mala onda con Neymar, hasta cantó en su fiesta de cumpleaños.

Actualmente, el colombiano tiene una relación con la arquitecta Susana Gómez, ambos se han mantenido alejado del foco público.

Adiós ‘Papi Juancho’, hola ‘Don Juan’

Con el mundo prácticamente a sus pies, Maluma avanza en su carrera. Su quinto álbum ‘Papi Juancho’ fue un imprescindible en los antros de Europa, se presentó en numerosas entregas de premios y colaboró con The Weeknd (quizá la más grande estrella de 2020 y 2021) en una nueva versión de 'Hawái'.

Sin embargo, mostrará su alter ego este 2023. Cambiando su look –nuevamente- y también su estilo musical, el colombiano le dio un giro de 180° a su carrera diciéndole adiós a ‘Papi Juancho’ y dándole la bienvenida a 'Don Juan'.

“Gracias a Dios, a mis fans y, en especial, a mi familia. Por todas las cosas que han hecho por mi desde el principio. Sin duda alguna, sin ustedes no sería quien soy ha día de hoy. Pero he tomado una decisión es hora de decir adiós para siempre a ‘Papi Juancho”, escribió el artista en sus redes sociales.

Con más de setenta conciertos y nueve únicas fechas en su natal Colombia, Maluma cerraba uno de sus grandes tours mundiales con el disco mencionado. Es así que se despide de su etapa más dulce para pasar a otra fase musical que seguro será todo un éxito.

