Maluma y Jennifer Lopez protagonizan el videoclip de su nueva canción para la película "Marry Me". | Fuente: Captura de pantalla | Instagram: Maluma

Los cantantes Jennifer Lopez y Maluma se volvieron tendencia en redes sociales luego de que el artista colombiano mostrara una parte como adelanto de la canción “Pa’ti/Lonely”, tema que formará parte de “Marry Me”, película que ambos protagonizarán.

Este es el primer papel cinematográfico del intérprete de “Hawái” quien promete que será un éxito. A través de su Instagram, publicó el vídeo que generó fuertes expectativas entre sus fanáticos: “Mi colaboración #PaTi / Lonely con JLo casi está aquí. No se pierdan el evento de estreno en dos partes de ‘TikTok Live: Behind the video’ este jueves a las 6 de la tarde. Todo comienza en TikTok”, se lee en su post.

En el video, se puede notar a Jennifer Lopez y a Maluma mientras protagonizan intensas miradas hacia la cámara. Lo que llamó bastante la atención de sus seguidores es que al final, parece que se van a dar un beso.

A solo cinco horas de haberlo publicado, ya cuenta con un poco más de medio millón de ‘Me gusta’. Por parte de JLo, también lo puso en sus redes sociales y en las historias de Instagram, invitó a sus fanáticos a estar atentos el jueves 24 de septiembre porque se llevarán una sorpresa.

Como se recuerda, los cantantes protagonizarán la película “Marry me”. Jennifer Lopez le dará vida a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada.

Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como "Shameless" o "Modern Family", el film también cuenta con una banda sonora interpretada por los dos.

DUETOS

En los últimos meses, Maluma y Jennifer Lopez han trabajado juntos en Miami (EE.UU.) para grabar nueva música, incluido el tema principal de la película, también titulado "Marry Me".

Los dos artistas ya habían colaborado anteriormente en la nueva versión de "No me ames", el dueto que originalmente grabó J.Lo. con su exesposo Marc Anthony.

La Diva del Bronx apareció sorpresivamente durante un concierto de Maluma, en Nueva York, para cantar juntos la canción en español.

Esa actuación sucedió semanas después de que ella estrenara "Hustlers", cinta en la que trabajó junto a Lizzo y Cardi B, con la que consiguió la nominación a mejor actriz de reparto en los Globos de Oro. (EFE)