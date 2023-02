Tras la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira, el video que se hizo viral fue justamente el de David Beckham bailando junto al salsero. | Fuente: AFP

Marc Anthony se casó por cuarta vez el pasado sábado con la modelo y empresaria paraguaya, Nadia Ferreira. La ostentosa ceremonia se realizó en Miami y tuvo como invitados a varios famosos, entre ellos el exfutbolista, David Beckham.

El inglés no solo asistió a la boda como invitado, sino que también tuvo un papel importante como padrino; además mostró su habilidad para bailar y cantar junto al salsero. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Marc aparece con la camisa desabotonada y con una botella en la mano interpretando 'I Need to Know', su propia canción, mientras que David canta y se mueve al ritmo de la canción.



Victoria Beckham, esposa de David, también asistió a la ceremonia y tuvo una tarea significativa al diseñar los vestidos de las damas de honor. La novia agradeció el trabajo de Victoria en su boda y la describió como "honrada" y "amada".

"Qué noche tan mágica. De hecho, es un honor que hayas sido una parte tan importante con nosotros y, por cierto, la mataste con los vestidos de las damas de honor. De nuevo tan honrada. ¡¡Te amamos también!!", le dijo Nadia a Victoria.

Nadia Ferreira firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse con Marc Anthony

La modelo paraguaya Nadia Ferreira, de solo 23 años, firmó un acuerdo prenupcial antes de darse el ‘sí, acepto’ con Marc Anthony.

Como es de conocimiento, en los tantos años de carrera que tiene el salsero, ha acumulado una gran fortuna, además de sus negocios y las propiedades que tiene en California, Nueva York, República Dominicana y Miami.

Es así que, de acuerdo con el programa El gordo y la flaca, Nadia Ferreira firmó este documento antes de convertirse en la señora de Muñiz. “Marc está tan enamorado y seguro que este matrimonio será para toda la vida, que no quería hacerlo, pero sus asesores y, en especial, su hermano, le insistieron y fue firmado días antes del enlace”, señalaron en el espacio de Univisión.

El acuerdo prenupcial reza que, si se llegan a divorciar, Marc Anthony le dará mensualmente 25 mil dólares a Nadia hasta que ella se case nuevamente o tenga una relación estable. Si llegan a tener hijos, la cifra la determinará la corte.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el salsero firma este tipo de documentos, ya lo había hecho con sus tres exesposas.

