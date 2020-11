Envy Peru envía mensaje a los peruanos que irán a la Marcha nacional este jueves 12 de noviembre. | Fuente: Instagram | Envy Peru

Tras la situación actual que vive el país, muchos artistas se han pronunciado por la vacancia de Martín Vizcarra y el nuevo presidente del Perú, Manuel Merino. Ante ello, muchos se han unido a las manifestaciones en diferentes calles de Lima para mostrar su inconformidad con el gobierno.

En ese sentido, la ganadora de Drag Race Holland, Envy Peru, conversó con RPP Noticias para dar su punto de vista sobre lo que está pasando actualmente y envió un mensaje a todos los peruanos que irán a la marcha de este jueves 12 de noviembre:

“Usen sus máscaras cuando salgan. Marchen, ya es tiempo de que cambien las cosas en Perú”, comenzó diciendo la artista peruana que radica en Holanda.

Con indignación, la drag queen de 31 años asegura que sigue las noticias de su país natal por las redes sociales y espera que los políticos escuchen la voz de los ciudadanos:

Envy Peru envía mensaje a los peruanos que participarán en la Marcha nacional este jueves 12 de noviembre. | Fuente: RPP Noticias

“Fueron muchos años de corrupción y de tener presidentes que no son capaces de hacer bien su trabajo. Solo quiero que todos estén bien. La violencia no es la manera, pero me parece bien que la gente se estén levantando y marchando porque todas las voces tienen que hacerse escuchar”, comentó.

Asimismo, Envy Peru nos comenta que ya es tiempo de cambio y los jóvenes son los que están luchando por tener un mejor país: “Espero que Dios quiera que tengamos un gobierno que le convenga a toda la gente”, sostuvo.

Para finalizar, envió “mucha fuerza” para los peruanos y gente latina que está marchando en las calles y espera que “pronto las coas cambien” y que “sean positivas para todos”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.