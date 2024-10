María Antonieta de las Nieves, la querida Chilindrina, cuenta que tiene "todo listo para cuando me muera"

La actriz que dio vida a la Chilindrina confesó que desea ser enterrada con su icónico vestido verde y que sus objetos personales formen parte de museos. Pese a esto, dice que espera que la vida le regale otros "20 años" más.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sin temor a la muerte, María Antonieta de las Nieves sorprendió a la prensa mexicana al confesar: "Yo tengo listo todo para cuando me muera". La actriz, conocida por dar vida a la traviesa Chilindrina en La vecindad del Chavo, incluso ha planeado con detalle la vestimenta que lucirá en su último adiós.

El último jueves, María Antonieta, de 74 años, asistió a la inauguración de la muestra fotográfica Las Catrinas, organizada por la Asociación Nacional de Intérpretes, donde se convirtió en una colorida representación de su querido personaje.

"Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho; tiene vírgenes de Guadalupe en todos lados. También tengo lista la agencia donde me van a velar, y ya sé qué me van a poner ese día", compartió. Sin embargo, a pesar de los preparativos, María Antonieta espera que la vida le regale otros "20 años" más.

María Antonieta de las Nieves en la exposición 'Las Catrinas'. | Fuente: Instagram: @andimexico

¿Cómo quiere ser enterrada María Antonieta de las Nieves?

Recordada por sus personajes, como Doña Nieves y Maruja, la actriz mexicana compartió su deseo de ser despedida con el icónico vestido verde que la acompañó durante tantos años como la Chilindrina. "Quiero que sea la Chilindrina la que se muera conmigo. Eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no están de acuerdo. Me dicen: 'No, mamá, ¿hasta ese momento vas a hacer de ridícula?'".

Además, María Antonieta expresó su anhelo de que su colección de más de 100 Chilindrinas y alrededor de 100 objetos adicionales sean recibidas en el Museo del Juguete Antiguo o en el Museo del Niño. Entre sus cosas se encuentra un vestido que usó en el capítulo La fiesta de la buena vecindad, donde la Chilindrina y El Chavo jugaban con pasteles de lodo.

"Me gustaría también estar en el Museo de Cera, donde está Chespirito, porque si está el Chavo imaginen cómo sería tener a la Chilindrina, y ahorita nadie puede decidir se puede o no se puede más que yo, porque los derechos me pertenecen", explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis