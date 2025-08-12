Jennifer Aniston admite que estuvo "de luto" por Matthew Perry mucho antes de su muerte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A dos meses de cumplirse dos años de la muerte de Matthew Perry, la actriz Jennifer Aniston volvió a referirse a los problemas que enfrentaba su compañero de la serie Friends y dijo que sintió haber estado de luto por él mucho antes de la trágica noticia.

Según sus declaraciones, tanto ella como otros amigos hicieron todo lo posible por apoyarlo en su lucha contra las adicciones.

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", declaró Aniston a Vanity Fair. Sin embargo, admitió que la batalla de Perry contra la enfermedad estaba prácticamente perdida.

"Casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo… Fue realmente difícil para él", afirmó.

De hecho, la actriz considera que el hecho de que esa lucha haya terminado fue lo mejor.

"Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor… Me alegro de que haya superado ese dolor", agregó.

¿Cómo murió Matthew Perry?

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en su residencia, debido a los efectos agudos de la ketamina. El actor, recordado por su papel de Chandler Bing, había abordado en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022) los problemas que enfrentó para superar sus adicciones.

Tras la noticia de su muerte, Jennifer Aniston le dedicó un mensaje en redes sociales, llamándolo "hermanito" y hablando de su amor por hacer reír a los demás. "Su vida literalmente dependía de eso", escribió entonces.

La investigación por la muerte de Perry llevó a la acusación de cinco personas, entre ellas Jasveen Sangha, conocida como 'La Reina de la Ketamina', quien enfrenta cinco cargos por distribución de esa sustancia. Su juicio, pospuesto en cuatro ocasiones, está previsto para comenzar el 23 de septiembre.

Los otros acusados, incluidos el asistente personal del actor, un amigo y dos médicos, se declararon culpables y colaboran con la fiscalía, a la espera de conocer sus sentencias.

