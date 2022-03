Maribel Guardia sufre una extraña enfermedad que le impide tomar agua. | Fuente: Facebook | Maribel Guardia

Maribel Guardia reveló que padece una rara enfermedad que no le permite beber agua. La artista explicó que su condición se conoce como disautonomía y que, en algunos casos, suele confundirse con epilepsia, anemia, hipotiroidismo o crisis de pánico.

En una reciente entrevista al programa mexicano 'Sale el sol', la exreina de belleza originaria de Costa Rica, detalló que se percató de su condición cuando perdió el conocimiento luego de hacer ejercicios y bebe abundante agua.

"Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía, así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua", explicó.

"El agua me deslava (desmorona) completamente el sodio del cuerpo. En el día tomo mucho refresco para deportistas", agregó.

YURI TIENE LA MISMA CONDICIÓN

La conductora de 62 años también contó que la cantante Yuri padece la misma enfermedad por lo que se contactó con ella para preguntarle sobre el tema, sin embargo aclaró que a la artista mexicana le afecta de forma diferente, específicamente con niveles elevados de presión.



"Le hablé a Yuri, le dije ‘Oye, ‘ami’, ¿cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me estoy muriendo’. Entonces me explicó que la de ella es diferente", explicó.



LA DISAUTONOMÍA

Esta condición abaraca una serie de trastornos provocados por un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, responsable de regular funciones como el pulso, la presión, la temperatura y la respiración.



El doctor Christián Karmelic, cardiólogo de Clínica Las Condes, explica que la disautonomía se puede manifestar de muchas formas, siendo la más común la sensación de debilidad. “Los pacientes sienten la sensación de que se les acaba la energía, que al cuerpo le falta fuerza, sueño durante el día, en ocasiones cefaleas (dolores de cabeza) frecuentes”, indica el especialista.

Si bien puede afectar a cualquier persona, las mujeres son las más propensas a padecerlo. El tratamiento, en general, consiste en un cambio de hábitos para llevar una estilo de vida sin complicaciones; también se incluyen medicamentos que deben ser evaluados caso a caso.

