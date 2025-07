‘Melcochita’ en ‘El valor de la verdad’: conflicto con Carlos Álvarez, su matrimonio con Monserrat y más

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, será el próximo invitado en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Pablo Villanueva Branda, conocido como 'Melcochita', será el próximo invitado en El valor de la verdad este domingo, 3 de agosto. El reconocido humorista y músico peruano se sentará en el sillón rojo para responder ante las preguntas del polígrafo sobre un presunto conflicto con Carlos Álvarez, además de su matrimonio con Monserrat Seminario, entre otras revelaciones.

“¿Te robó ideas Carlos Álvarez?”, fue la primera pregunta revelada en el adelanto del programa conducido por Beto Ortiz. “Me llamó y me dijo: ‘Mira, aquí el dueño de esta secuencia soy yo y tú no puedes ir encima de mí ¿Entiendes?’ Le dije: ‘Ah, está bien señor’”, respondió el también exintegrante de Risas y salsa.

“¿Has sido infiel?”, fue otra de las preguntas soltadas para ‘Melcochita’, quien lucía su traje de gala con un corbatín negro, un saco atigrado y camisa blanca. En seguida, su esposa Monserrat Seminario, de 41 años, evitó que los acompañantes del actor cómico toquen el botón rojo para conocer la respuesta de su pareja, de 88 años.

“Ella se pone celosa porque en las chicas se acercan así. A veces, me besan en la boca. Yo que hago, si soy débil. Mientras que ella no me vea en un hotel y falte un día, pero yo nunca he faltado. ¿Alguna vez he faltado un día en la cama? A ver que cuente que día”, expresó Melcochita ante los reclamos de su esposa. “No me hagas hablar. ¿Ya? ¿Quieres que te cuente?”, le contestó Monserrat.

'Melcochita' revela un supuesto conflicto con el comediante peruano Carlos Álvarez. | Fuente: Instagram

¿Qué más dirá ‘Melcochita’ en El valor de la verdad?

Seguidamente, 'Melcochita' contó su rutina en el desayuno, algo que se volvió necesario para cuidar su salud tras ser internado de emergencia por una infección respiratoria en setiembre del año pasado. “En la mañana me empujé mi cuáquer con manzana y leche de soya”, contó el compositor y actor nacional.

Del mismo modo, su esposa Monserrat, con quien se casó por civil el 2013 y por religioso el 2019, reveló todos los alimentos diarios que consume 'Melcochita' para mantenerse en actividad.

“Él toma aceite de hígado de bacalao para los huesos, vitamina para los ojos, vitamina para el oído, vitamina para el cerebro, para la memoria y para el ‘muchachón’ también”, expresó la esposa de Pablo Villanueva.

“¿Cómo se llama esa vitamina?”, preguntó Beto Ortiz entre risas. “No es la azul. Las inyecciones de alambre que me pongo también”, contestó el sonero peruano, quien se animó a tocar la guitarra e invitar a sus seguidores a ver todas sus respuestas e El valor de la verdad.

'Melcochita' contrajo matrimonio con Monserrat Seminario en el 2013.Fuente: Instagram (montserrat_39)

¿Quién es 'Melcochita'?

'Melcochita' o Pablo Villanueva Branda, es un reconocido humorista, actor y músico peruano. Nacido el 17 de septiembre de 1936 en Lima, ha sido una figura importante en la escena del entretenimiento a nivel mundial. Comenzó su carrera como músico de son cubano en los años 50, acompañando a grandes artistas de la escena tropical como Celia Cruz, además es el único peruano que estuvo en el show del famosos presentador estadounidense, David Letterman, en 1983.

A pesar de su talento para el soneo, su popularidad en Perú creció principalmente por su faceta de comediante, con su humor irreverente y su capacidad para improvisar chistes, lo que le permitió ganarse el cariño del público.

'Melcochita' también ha participado en numerosos programas de la televisión local, películas y eventos en vivo, dejando frases cómicas que se han vuelto parte de la cultura popular peruana.

