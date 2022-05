Maricarmen Marín celebró su primer Día de la Madre | Fuente: Facebook | Maricarmen Marín

En diciembre de 2021, nació Micaela, la primera hija de Maricarmen Marín y su pareja Sebastián Martins. Este 8 de año, la cantante, actriz y conductora televisiva celebra su primer Día de la Madre, y en una entrevista con El Popular, comentó cómo se siente al respecto.

“Sin duda será uno de los días más especiales de mi vida. Hasta ahora no lo puedo creer que ya soy mamá”, expresó Maricarmen, quien añadió que Micaela es lo más lindo que le ha pasado: “Soñaba con conocer sus ojos, su sonrisa y hoy es una realidad que me sobrepasa”.

Sin embargo, señaló que la maternidad no la ha tomado por sorpresa, ya que se preparó para este momento: “Siempre trabajé y me organicé para cuando tenga mi familia. No sabía si ese día llegaría y ahora estoy aquí disfrutando de la decisión de ser mamá y haciendo realidad todo lo que tuve en mente”.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de darle un hermanito a Micaela, Maricarmen Marín señaló que es todavía muy pronto para tomar una decisión tan importante; aunque, sí es algo que tiene en mente: "sí nos gustaría que en el futuro Micaela tenga una hermanita. De solo pensarlo, ya me emociono".

Su madre Vilma en el recuerdo

En su reciente entrevista con El Popular, Maricarmen Marín recordó a su madre Vilma Salinas Barrionuevo, fallecida en el 2008. “Desde que mi madre murió, este día se volvió nostálgico para mí”, comentó haciendo referencia al Día de la Madre.

“Todos estos años he recordado con agradecimiento la mamá que tuve y que llevaré de por vida en mi corazón”, agregó la conductora de “Yo soy”.

Maternidad y presencia en la televisión

A pesar de que la pequeña Micaela recién tiene cinco meses, Maricarmen Marín se las ingenia para cuidar de ella y, al mismo tiempo, continuar trabajando en televisión, como jurado de “Yo soy: 10 años”.

Esto se lo debe a Amparo, su hermana, y a la cadena Latina, que le ha dado grandes facilidades: “Pensé que sería más complicado, pero estoy muy bien organizada, Latina me dio todas las facilidades y tengo la bendición de tener a mi hermanita Amparo, ella cuida de Mica mientras estoy en el programa”.

Asimismo, reveló que, para este 2022, planea volver a la actuación, ya que viene ha retomado un proyecto de serie que dejó debido ala pandemia. “Este año les tengo más noticias de las que se imaginan, regreso a la actuación sí o sí”, manifestó.

