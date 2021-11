Marília Mendonça, también conocida como la "Reina de la 'Sofrência'" en su país natal, era una joven cantautora brasilera de 26 años y se desarrolló en el sertanejo. | Fuente: Twitter

La reconocida cantante brasileña Marília Mendonça falleció este viernes 5 de noviembre luego de que el avión en el que viajaba hacia Minas Gerais para brindar un concierto, se estrellara.

De acuerdo con un comunicado del cuerpo de bomberos de la zona, este accidente aéreo ocurrió en Caratinga, municipio del lugar mencionado. Antes del siniestro, la artista de 26 años compartió una serie de videos en sus redes sociales donde invitaba a sus fanáticos a acompañarla en su presentación este fin de semana.

Además, también se le ve Marília Mendonça caminar con su maleta en el aeropuerto a punto de subir al avión. Según las autoridades, indicaron a los medios locales que se había estrellado un Beechcraft bimotor en un río en esa zona alrededor de las 3:30 de la tarde (hora de Brasil).

AGORA: Assessoria da cantora Marília Mendonça informa que a artista foi resgatada e está bem. Avião que levava ela e a equipe caiu em Minas Gerais, em uma região de cachoeira. pic.twitter.com/7LejVZDiiV — Renato Souza (@reporterenato) November 5, 2021

La noticia de su fallecimiento la dio uno de sus asesores por medio de un mensaje de Twitter y reveló que ella iba acompañada de cuatro personas:

"Con inmenso pesar, confirmamos el fallecimiento de la cantante Marília Mendonça, su productor Henrique Ribeiro, su tío y asesor Abicieli Silveira Dias hijo, el piloto y copiloto del avión, cuyos nombres conservaremos en este momento".

¿Quién era Marília Mendonça?

Marília Mendonça, también conocida como la "Reina de la 'Sofrência'" en su país natal, era una joven cantautora brasilera de 26 años y se desarrolló en el sertanejo. Este género musical es un estilo folclórico que es muy popular en ese país.

La artista nació en Cristianópolis, en el estado de Goiás y era considerada una feminista ya que sus canciones trataban de mujeres poderosas. Mendonça estuvo casada con el compositor Murillo Huff y deja en la orfandad un niño de dos años.

