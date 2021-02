Evan Rachel Wood y Marilyn Manson mantuvieron una relación entre el 2007 y el 2010. | Fuente: AFP

Marilyn Manson es centro de múltiples acusaciones de abuso en sus pasadas relaciones desde que Evan Rachel Wood compartiera su testimonio luego de más de una década de haber dado fin a su compromiso con el cantante. Pero la violencia no solo se habría limitó al ámbito sexual y físico, ya que la actriz también ha denunciado que el músico tenía actitudes discriminatorias hacia ella y otras personas.

Como hija de una mujer judía, la protagonista de “Westworld” creció bajo esta religión y jamás esperó enfrentar los peores momentos de su vida por su filiación religiosa. A los 19 años, comenzó una relación con Manson que pronto se convirtió en un tormento y pesadilla por la serie de abusos que cometió contra ella, inclusive, con burlas y amenazas por sus creencias.

Evan Rachel Wood también acusa a Marilyn Manson de racista y antisemita. | Fuente: Instagram

“Me llamaron judía de manera despectiva, dibujaba esvásticas sobre mi cama cuando estaba enojado conmigo. Escuché la palabra que empieza con “n” una y otra vez. Se esperaba que todos los que lo rodeaban se rieran y se unieran. Si no lo hacías, lo enfrentabas, te señalaban y abusaban más. Nunca he estado más asustada en mi vida”, escribió en Instagram.

La estrella televisiva Evan Rachel Wood compartió una fotografía de su madre tras revelar que el músico Marilyn Manson le espetaba su orgullo porque no era judía de nacimiento: “Mi madre es judía y me crie con la religión. Como ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como ‘así está mejor’, porque yo no era ‘judía de sangre’”.

TATUAJES ANTISEMITAS

En otras historias desde su perfil de Instagram, la actriz de 33 años difundió unas fotografías de los tatuajes del intérprete de metal, de los cuales al menos tres tenían un simbolismo antisemita. Además, tenía una esvástica y otras marcas que pertenecen a las ideologías de supremacistas blancos. “Él no llevaba esos tatuajes cuando empezamos a salir”, agregó.

