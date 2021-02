Las escenas de Marilyn Manson serán recortadas de "American Gods" y "Creepshow". | Fuente: Captura de pantalla

Marilyn Manson fue acusado por Evan Rachel Wood y otras tres mujeres por abusos cometidos en sus relaciones. A través de las redes sociales, la actriz estadounidense habló sobre las traumáticas experiencias que vivió en un compromiso marcado por una evidente diferencia de edad: abuso sexual y violencia doméstica.

Unos años antes, Wood había revelado estos abusos sin nombrar a su abusador. El pasado 1 de febrero, finalmente contó su verdad al mundo y compartió otros testimonios de exparejas de Manson que atravesaron situaciones parecidas cuando estuvieron vinculadas románticamente al artista.

Tras ser despedido de su disquera, el cantante de 52 años será retirado de dos series de televisión en las que participó recientemente. Desde Twitter, el canal Starz anunció que el nuevo episodio de “American Gods” será editado para eliminar las escenas de Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson.

“Starz apoya inequívocamente a todas las víctimas y sobrevivientes de abuso. Debido a las acusaciones hechas contra Marilyn Manson, hemos decidido eliminar su actuación del episodio restante en el que se encuentra, programado para emitirse a finales de esta temporada”, señaló la cuenta oficial de la serie en un comunicado.

La ficción televisiva “Creepshow” se une a esta decisión y el portal Deadline reporta que el segmento del intérprete de metal ya no aparecerá en la segunda temporada. Al respecto, no hay más detalles emitidos desde la misma productora, pero se entiende que la medida se da frente a las denuncias de abuso en sus relaciones pasadas.

TESTIMONIO DE EVAN RACHEL WOOD

Evan Rachel Wood publicó un testimonio en el que acusaba a Marilyn Manson de haber abusado sexualmente de ella. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, se lee en su mensaje difundido desde su perfil en Instagram.

“Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, agregó.

