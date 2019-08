Isabel Preysler se luce en traje de baño a sus 68 años en portada de revista. | Fuente: EFE

Isabel Preysler, pareja del escritor Mario Vargas Llosa, sorprendió al protagonizar la portada de la revista "¡Hola!" de esta semana luciendo un traje de baño a sus 68 años.



La mencionada revista señaló que la fotografía fue tomada en "sus glamurosas vacaciones junto a Mario Vargas Llosa" por unas isalas del país de Grecia.

Mario Vargas Llosa e Isabe Preysler llevan cuatro años de relación y, aunque ambos han especulado en diversas ocasiones casarse, no está dentro de los planes inmediatos de la pareja.

La foto de la socialité no habría sido publicada por la revista española si es que ella no misma no hubiese dado su consentimiento, debido a que mantiene una buena relación con los editores del magazine.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sorprendieron al mundo entero al anunciar su romance, luego de que el Nobel finalizara su matrimonio de casi 50 años con Patricia Llosa, su prima hermana y a quien consideraba el amor de su vida.

Isabel Preysler se casó tres veces y tuvo 5 hijos. Con el cantante Julio Iglesias tuvo a Enrique, Julio Iglesias Jr. y Chábeli; con Carlos Falcó tuvo a Tamara; y, con Miguel Boyer, ex ministro de Hacienda de España fue madre de Ana Isabel.