El escritor peruano y la socialité han puesto fin a su relación sentimental después de ocho años. | Fuente: EFE

El anuncio de la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha acaparado titulares a nivel internacional y todavía hoy, un mes después, sigue dando qué hablar. La causa real de la separación aún se desconoce; se habló de "celos infundados" por parte del escritor, del desgaste de la relación por ambas partes y hasta la presunta evasión del peruano para evitar un matrimonio con la socialité.

Lo único que ha quedado claro es que los dos protagonistas han decidido no ahondar más sobre el tema. El Nobel de Literatura abandonó la casa de Preysler donde vivía desde que se consolidó el romance; ahora regresó a su refugio de la calle Flora en el centro de Madrid, rodeado de los libros que reposan en su biblioteca.

En una reciente entrevista con el diario El País, el autor de 'La ciudad y los perros', 'La fiesta del chivo' y 'Conversación en la catedral' subrayó su decisión de no hacer más declaraciones sobre el idilio que mantuvo con la hispanofilipina; aunque admitió que la experiencia le pareció "magnifica", no tiene la intención de plasmarla en un libro.

"La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso", sostuvo luego de explicar cómo logró 'escapar' de la "prensa rosa" tras su mediática separación. "Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba", comenta.

A pesar de lo interesante que resulta para un escritor contar una historia de un Premio Nobel con un personaje de sociedad como Isabel Preysler, Vargas Llosa cree que su experiencia romántica no es aprovechable para tal fin; aún si se trata de dos mundos completamente distintos.

"Sí, son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno, la experiencia se vivió y ya está, vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros... no me arrepiento de nada", sentenció. El próximo 9 de febrero Mario leerá su discurso de entrada a la Academia Francesa; el peruano se convertirá en el primer autor, que sin haber escrito originalmente en francés, ingresa a la institución.

Mario Vargas Llosa y la "romántica velada" que tuvo con Patricia Llosa

Los rumores de reconciliación entre Mario Vargas Llosa y su exmujer, Patricia Llosa, cobran más fuerza. Y es que la expareja, habría tenido una "romántica velada" en Madrid.

Según el programa español Ya es mediodía, Mario y la madre de sus tres hijos, con la que estuvo casado 50 años, cenaron el último martes en un conocido restaurante italiano del centro de la capital española, del que el escritor es asiduo comensal desde hace más de una década.

De acuerdo con el informe, además de Vargas Llosa y Patricia, estaban presentes su hija Morgana y una de sus nietas, lo que demuestra la buena relación que tiene la expareja, como ya lo dijo su hijo Álvaro Vargas Llosa luego de compartir unas imágenes de ambos durante un viaje a Perú el pasado mes de septiembre, cuando Mario todavía era pareja Isabel.

"La pareja disfruto de una romántica e Íntima velada en uno de los restaurantes italianos preferidos del escritor. Recordemos que es la primera vez que la que fuera pareja se deja ver desde la separación del Llosa", indica el reporte.

