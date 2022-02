Marisol Aguirre reveló por qué se alejo periódicamente de la actuación. | Fuente: Instagram / Marisol Aguirre

“No me digas solterona 2” marcará el retorno a la pantalla grande Marisol Aguirre, la actriz que nos cautivó en la década de los noventa con “Gorrión”, una de las telenovelas más sintonizadas de la televisión peruana. En una reciente entrevista con El Comercio, la actriz explicó las razones por las que se alejó de la actuación, una de ellas fue su matrimonio con Christian Meier.

Quizá el momento más revelador de la entrevista es cuando a Marisol le preguntan si es cierto que Christian no quería que actúe. “Nunca quiso que actúe porque quería que esté en la casa con los chicos (…) Si [yo] trabajaba seguramente hubiera durado mucho menos nuestro matrimonio. Para eso sacrifiqué mi carrera, para que él surja y yo pueda acompañarlo con mis hijos a todas partes”, expresó la actriz.

Asimismo, la Marisol Aguirre señaló que, si bien poder criar a sus hijos la hizo sentir muy feliz, el hecho de dejar su carrera, la frustró, sobre todo a nivel económico. Dice sentirse arrepentida, pero este sentimiento mengua cuando ve a sus hijos. “Cuando miro a mis hijos y los veo tan bien formados y tan buenas personas es cuando digo que todo sacrificio valió la pena".

Marisol también respondió que, en la actualidad, tiene muy poco contacto con Christian Meier, y que solo coincide con él para el cumpleaños de alguno de sus hijos. Además, como ellos ya son grandes, tiene más tiempo para ella, lo cual le ha permitido iniciar una nueva relación, que ya se acerca al año.

Orgullosa de sus hijos

Del matrimonio de Marisol Aguirre con Christian Meier nacieron tres hijos, un chico y dos chicas: Steffano, Taira y Gia. Stefano, el mayor, está siguiendo los pasos de sus padres y se abre paso en la actuación. Tras haberse formado en Los Ángeles, ya está teniendo roles en películas como “9 Minutos” y “Melancolía”, así como en la serie de Prime Video “Ana”.

“Recién está consiguiendo cosas afuera, a veces se impacienta y me dice que nosotros a su edad ya lo teníamos a él, una casa y cosas. Pero le digo que no se puede comparar con nosotros porque él es mucho mejor actor y el mercado en el que está es muy duro”, cuenta Marisol, quien también señaló que Stefano fue tentado para participar en “Esto es guerra”, pero que no aceptó.

Marisol Aguirre también comentó que sus hijas Taira y Gia tiene un gran talento para el canto, pero que han decidido seguir otros caminos profesionales. La primera se encuentra estudiando criminalística y la segunda está por comenzar diseño de vestuario para obras audiovisuales y de teatro.

