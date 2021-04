Mark Wahlberg se despide de su madre con sentido mensaje en redes sociales: "Descansa en paz, mi ángel". | Fuente: Twitter

El actor Mark Wahlberg compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su madre a los 78 años. El reconocido artista de Hollywood publicó una foto de su mamá en blanco y negro y escribió lo siguiente: “Mi ángel. Descanse en paz”.

Tras ponerlo en sus redes sociales, muchos de sus colegas y amigos le dedicaron sentidos mensajes expresándole sus condolencias y abrazos a distancia.

Por otro lado, su hermano, el también actor Donnie Wahlberg, exintegrante de los New Kids on the Block, compartió un vídeo en Instagram donde recopila los mejores momentos que pasó con su madre y su familia antes de la pandemia.

“Fui bendecido de haber sido traído a este mundo, criado y guiado en el camino de la vida por una mujer tan increíble. La alegría de mi madre Alma por la vida, el amor y la gente, combinada con un orgullo por sus humildes comienzos y le negativa a olvidar de dónde vino, dio forma al hombre que soy”, se lee en las primeras líneas del mensaje que acompañó al clip.

Asimismo, Donnie agradeció a su madre por todo lo que le ha enseñado en la vida y también a su hermano por estar juntos en todo momento.

“Como tantas mamás que lucharon, superaron las dificultades, hicieron algo de la nada y lograron lo imposible para sus hijos, nunca se quejó. Hizo lo que había que hacer, la mayoría de las veces, con una sonrisa. Aprovechó los mejores momentos en los peores momentos”, agregó.

Así como Mark Wahlberg, Donnie concluyó su extenso mensaje con un “es hora descansar en paz. Te celebraré hoy y siempre”.

