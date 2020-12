A la intérprete de Laura en "Logan" no le agrada los mensajes de las películas de Disney. | Fuente: Fox

Desde el estreno de “Logan”, la joven actriz Dafne Keen se ha convertido en uno de los talentos a explotar en el cine y la televisión. Con 15 años, la actriz anglo-española protagoniza la serie “His Dark Materials”, de HBO, y considera que todavía necesitamos más heroínas y menos estereotipos en la ficción.

Mientras que Disney no tiene planes para extender la historia de los X-Men, cuyo origen nació de la mano de FOX hace dos décadas, se acortan las posibilidades del regreso de Laura (X-23) en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Por su parte, Keen continúa involucrada en otros proyectos.

En conversación con la revista Elle, la estrella de “Logan” compartió sus apreciaciones sobre la representación femenina de personajes con los que ha crecido. Aunque hay avances en cuestiones de narrativas, todavía hace falta recorrer un largo camino para que se derrumben muchos estereotipos dirigidos a las espectadoras más jóvenes.

“Las películas de Disney, si las miras de nuevo, eran extremadamente malas para que las viera una niña, incluso las que no son tan antiguas. Son peligrosas porque no puedes señalar lo que realmente está mal. Creo que tenemos un largo camino por recorrer”, expresó Dafne Keen.

En los últimos años, Disney ha invertido económicamente en adaptaciones de acción real de las producciones animadas –consideradas clásicos del cine– que acompañaron a más de una generación. Sin embargo, tal como el personaje de Dafne Keen en “Logan”, la pequeña mutante X-23, son un gran paso para los roles habituales que reciben las actrices jóvenes.

SU PERSONAJE EN “HIS DARK MATERIALS”

En el 2019, la artista nacida en España se lució con el protagónico en la ficción televisiva “His Dark Materials”. Sobre su personaje Lyra, comentó en esa misma entrevista que disfruta mucho de su humanidad y pueda ser un rol a seguir para un público juvenil que ahora se inspira en atributos realistas.

“Me encanta lo real que es. No lo sé, siento que muchos personajes que las chicas ven hoy en día son inalcanzables. También están puestos en altares. Lo que me encanta de Lyra es que es humana”, consideró Keen. “Es muy fácil de identificar. Y es asombrosa porque comienza como una niña no particularmente buena y termina al final de los libros siendo una persona increíble, pero aún con defectos. Porque todo el mundo tiene defectos”, añadió.

