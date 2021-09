Tom Hardy, protagonista de 'Venom, es vinculado a 'Spider-Man: No Way Home'. | Fuente: Sony Pictures

Continúan las teorías en torno a “Spider-Man: No Way Home”… Y Tom Hardy no está libre de verse involucrado al pertenecer a la misma franquicia con el rol de Venom. A pesar de que Marvel, Sony y el propio Tom Holland han desmentido los cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los fans siguen adelante con sus especulaciones sobre el Multiverso.

El actor británico Tom Hardy protagonizó “Venom” (2018) y retomará su papel en “Venom: Let There Be Carnage”, dirigida por Andy Serkis, que tendrá su estreno este año. Desde un comienzo se supo que este villano no formaría parte del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) al ser un personaje de Spider-Man, franquicia que pertenece a Sony Pictures.

Sin embargo, el posible nexo entre el simbionte, Morbius y las pasadas películas de Spidey con el UCM recae en una sola persona: Tom Holland, quien da vida al Spider-Man que vive en el mundo de los Avengers y tuvo como mentor al mismísimo Tony Stark (Iron Man). Por lo tanto, con la aparición confirmada de Alfred Molina y Jamie Foxx, puerta queda abierta a más rostros conocidos.

¿Tom Hardy en 'Spider-Man: No Way Home'?

Una reciente fotografía de Tom Hardy ha alertado a los fans de Marvel, debido a que se luce con una gorra de “Spider-Man: No Way Home”. A través de Twitter, diversos usuarios hicieron tendencia al actor y se preguntaron por qué estaría utilizando merchandising que solo habría sido repartido en la producción antes y después del rodaje.

Tom Hardy porta una gorra de 'Spider-Man: No Way Home' en una fotografía publicada por el cineasta Lin Oeding. Poco después fue borrada de su cuenta. | Fuente: Instagram/@linoeding

La publicación fue compartida originalmente por el cineasta Lin Oeding en su perfil de Instagram, aunque poco después fue eliminada, lo cual ha causado mayor suspicacia en las redes sociales. ¿Podría ser que Tom Hardy hizo un gran spoiler sobre la próxima película del arácnido? Nada está dicho, por ahora.

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Tom Holland, estrenará el próximo 17 de diciembre en cines.

Mira aquí el tráiler de 'Spider-Man: No Way Home':

