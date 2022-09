Matt Reilly, bajista de Avril Lavigne, se enamoró de la comida peruana. | Fuente: Instagram

A inicios de mes, Avril Lavigne ofreció un concierto en Perú donde conquistó a miles de fanáticos. Luego de un par de semanas de este show memorable, uno de sus músicos recordó con cariño la hospitalidad de Lima y su gastronomía.

Por medio de sus redes sociales, Matt Reilly, bajista de la banda, aseguró que la comida peruana es la mejor que ha probado en su vida.

“Me encanta ver el post de recuerdo de Lima. Me encantó mi tiempo allí. Ceviche, canchita, Inca Kola. Además, no es mentira, el arroz con mariscos fue probablemente lo mejor que probé en toda mi vida”, se lee en sus historias de Instagram.

Por otro lado, Matt Reilly se mostró triste de que una empresa de delivery no llegue a su ciudad en Estados Unidos desde Lima. “Rappi no hace entrega en Estados Unidos desde Lima... Necesito un plan de respaldo”, agregó en otra publicación.

Esta no es la primera vez el bajista de Avril Lavigne recuerda con amor al Perú ya que, días antes, compartió un video del público limeño eufórico por el show: “Recuerdo del pre-show de Lima. ¡Necesitaba traer videos de la multitud conmigo, duhhh! ¡Los amo tanto a todos!”, comentó.

Avril Lavigne y su regreso a Lima

Cerca de las 9 de la noche del 5 de septiembre, el público impaciente entonaba el nombre de Avril Lavigne mientras jugaban con los globos gigantes de color negro, un pequeño privilegio para los que llegaron temprano y estuvieron en primera fila del Campo A. El juego se compartió con los primeros del Campo B, pero no para los de la tribuna.

En el escenario, una tela blanca cubría el fondo mientras se proyectaba el logo del último disco de la canadiense, 'Love Sux'. En minutos, la proyección desapareció para dar paso a la sombra de la cantante que se perfilaba en el centro. Los gritos comenzaron. La tela cayó y Avril Lavigne apareció luciendo una polera con capucha que tenía detalles en lentejuelas, una minifalda de cuadros amarillos con negros, pantys negras y combat boots. Muy punk kawaii.

Comenzó con su tema 'Cannonball', seguido de 'Bite me' y 'What the Hell'. Sus movimientos sobre el escenario carecían de entusiasmo y se le veía un poco floja hasta para vocalizar las letras, pero aun así los fanáticos cantaban con ella. Quizá todo era producto de su rebeldía punk de no mostrar de más.

La euforia llegó al máximo cuando la cantante anunció su quinto tema, 'Complicated'. Agradeció a sus fans el haberla acompañado todo este tiempo y acoger como suyos los temas de su primer disco. Después cautivó a la audiencia con 'My Happy Ending', momento en el que las escenas del videoclip se podían apreciar de fondo.

Los años han pasado, pero el estilo y esencia de Avril se han mantenido. Y aunque su concierto fue fugaz -cantó quince canciones en total- los fans se mostraron contentos de haber tenido a su princesa punk una vez más en la capital. Se notó en las lágrimas que soltaron al final mientras entonaban todos juntos 'I’m With You'.

