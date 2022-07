La actriz Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, forma parte del elenco de "Stranger Things". | Fuente: Netflix

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos derogara el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, celebridades de ese país han alzado su voz en contra. Entre ellas, la actriz Maya Hawke, quien salió en defensa de su madre, Uma Thurman, por interrumpir su embarazo durante su juventud.

En una reciente entrevista con el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", quien da vida a Robin Buckley en la serie "Stranger Things" se refirió a un artículo que su mamá publicó el año pasado para el diario Washington Post, en el que confesó su "secreto más oscuro" ocurrido en su "adolescencia tardía", cuando decidió abortar tras quedar embarazada de un hombre mucho mayor que ella.

"Mi madre escribió un hermoso ensayo sobre el aborto que sufrió cuando era muy joven y sobre cómo, si no lo hubiera tenido, no se habría convertido en la persona que es, y yo no existiría. Las vidas de mis padres se habrían desbaratado si ella no hubiera tenido acceso a una atención sanitaria segura y legal, una atención sanitartia fundamental", dijo Maya Hawke, cuyo padre es el actor Ethan Hawke.

La intérprete de 23 años explicó que pese a que "las personas ricas siempre podrán abortar", el fallo de la Corte Suprema afectaría la vida de personas que "no solo no podrán perseguir sus sueños, sino que perderán la vida". "Así que solo quería decir que se joda la Corte Suprema. Pero vamos a seguir luchando y vamos a ganar, como lo hicieron nuestras abuelas", manifestó.

Maya Hawke, la estrella de "Stranger Things"

Nacida en Nueva York (Estados Unidos), en 1998, Maya Hakwe es hija de las estrellas de Hollywood, Ethan Hawke y Uma Thurman. Sus padres se conocieron en el rodaje de la cinta "Gattaca", en 1997. Se casaron al siguiente año, pero su matrimonio terminó siete años después, en el que también tuvieron un hijo llamado Levon, que a la fecha tiene 20 años.

Actriz, cantante y modelo, Maya Ray Hawke Thurman debutó en la pantalla con el papel de Jo March en una adaptación que la BBC preparó de "Mujercitas" para la pantalla chica. Sin embargo, su rostro se volvería más conocido a partir de 2019, cuando tuvo la oportunidad de dar vida a Robin Buckley en la tercera temporada de la serie de Netflix, "Stranger Things.

Anteriormente, la hija mayor del antiguo matrimonio Hawke-Thurman había formado parte de otros elencos, entre los que destacó el de "Once Upon a Time In Hollywood", la película de Quentin Tarantino, el director que ha rodado varios de sus filmes con su mamá. Al igual que ella, Maya arrancó su carrera en el modelaje para la revista Vogue.

Maya Hawke también cuenta con una faceta musical. En agosto de 2019, tras alcanzar gran popularidad en el reparto de "Stranger Things", aprovechó en lanzar dos canciones, tituladas "To Love A Boy" y "Stay Open". Al año siguiente, estrenó su primer disco de estudio, "Blush".

