Evelyn Vela confiesa que tuvo un romance con Christian Castro: "Quería que yo viva en Nueva York con él"

Evelyn Vela confiesa que tuvo un romance con el cantante mexicano Christian Castro. | Fuente: Instagram (evelynvelaa)

Evelyn Vela confesó haber tenido un romance con Christian Castro. La figura de televisión reveló que se relacionó sentimentalmente con el cantante mexicano años atrás y que este le pidió que vivieran juntos en Nueva York, Estados Unidos, algo que la bailarina rechazó por no querer alejarse de sus hijos.

Fue la periodista Carla Chevez, quien le preguntó a Evelyn Vela si era cierto que fue “novia” de Christian Castro, quien regresará a Lima para un nuevo concierto en Costa 21 el próximo viernes 24 de octubre.

“Sí (estuvimos juntos). Lo que pasa es que Cristian es una persona que un día está bien, que te quiere, otro día te ama y al otro día te odia. Creo que es bipolar”, comenzó diciendo la examiga de Melissa Klug en el pódcast ‘Café con la Chevez’, de Trome.

“Quería que yo me vaya a vivir a Nueva York con él. Imagínate. Cómo me voy a ir a vivir a Nueva York con él, si recién estábamos saliendo. Yo no voy a dejar a mis hijos. No hay forma”, acotó la exparticipante del reality de baile El gran show.

Christian Castro es un reconocido cantante, compositor y actor mexicano.Fuente: Instagram (cristiancastrooficial2025)

¿Cómo conoció Christian Castro a Evelyn Vela?

En otro momento, Evelyn Vela contó como conoció a Christian Castro, uno de los grandes referentes de la balada romántica en México y Latinoamérica.

“Él me comenzó a escribir por las redes sociales y comenzamos a conocernos. Comenzamos a salir y ya pues. Y ya pasó, me deslumbré por el hijo de la Vero (Verónica Castro)”, remarcó la empresaria de 46 años.

Al ser consultada si todavía tiene contacto con el intérprete de Yo Quería y Azul, Evelyn Vela señaló: “Hemos vuelto a hablar después de lo que pasó, del escándalo que salió el ‘ampay’, que esto, que el otro, pero es mi amigo. Un amigo nada más”.

Cabe resaltar que Evelyn Vela publicó fotografías con el propio Christian Castro en abril de 2017. En una de las fotos, compartidas en el Instagram de la modelo peruana, el cantante mexicano está con ella y Melissa Klug en un restaurante.

Del mismo modo, en otra imagen se ve a Castro tomando del brazo a Vela y sonriendo a la cámara mostrando una gran complicidad ¿Irá Evelyn al concierto del cantante? Veremos.

Melissa Klug, Evelyn Vela y Christian Castro en abril de 2017. | Fuente: Instagram (evelynvelaa)

Cristian Castro regresa a Lima para un nuevo concierto en Costa 21

Cristian Castro, uno de los grandes íconos de la balada romántica en español, volverá a Lima para ofrecer un espectáculo único en Costa 21, San Miguel.

El concierto, auspiciado por Radio Corazón del GRUPORPP, se realizará el próximo 24 de octubre prometiendo ser una noche cargada de nostalgia, romanticismo y energía, con un repertorio que abarca más de tres décadas de carrera.

Cabe mencionar que la última vez que el cantante de 50 años se presentó en Lima fue en agosto de 2022. Tres años después, regresa a los escenarios para revivir clásicos como: Por amarte así, No podrás, Nunca voy a olvidarte, Vuelveme a querer, Yo quería y Lloran las rosas, entre muchos éxitos musicales.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Christian Castro?

Zonas y precios con descuento Interbank (15%)

Platinum (asientos numerados): s/.430.

(asientos numerados): s/.430. VIP (sin asientos): s/.283.

(sin asientos): s/.283. Tribuna General (numerado): s/.165.

Zonas y precios generales

Platinum (asientos numerados): s/.493.

(asientos numerados): s/.493. VIP (sin asientos): s/.324.

(sin asientos): s/.324. Tribuna General (numerado): s/.189.