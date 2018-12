Meghan Markle: Biógrafo del príncipe Carlos asegura que es una "víctima de su propia ambición”

Según el autor, la esposa del príncipe Harry mantiene un comportamiento "de actriz de Hollywood". | Fuente: EFE

Un artículo publicado en el diario The Sun puso al descubierto un nuevo episodio que confirma la mala relación que hay entre las nueras del príncipe Carlos. Kate Middleton supuestamente “puso en su lugar” a Meghan Markle, luego que la duquesa hablara groseramente a los trabajadores del palacio de Kesington.

Esta no es la primera vez que se conoce de una riña entre Meghan y Kate, así lo corroboró el biógrafo del príncipe Carlos. Él aseguro que la reina Isabel II tiene la intención de parar la enemistad entre ambas, pero que no tiene fuerzas suficientes debido a su edad.

Él detalla que uno de los factores desencadenantes de este problema radica en la actitud de la actriz de “Suits”. "El problema es que falta alguien que pueda dar un paso adelante y decirle a Meghan: 'Esta es la forma en que podría haberlo hecho en Hollywood, pero aquí en Londres lo hacemos de esta manera'", explica.





“Creo que nadie va por ella, es víctima de su propia ambición”, continuó el autor en entrevista con “Good Morning Britain”. “Está tratando de ser Diana, quiere adoptar ese nuevo papel”, sentenció Bower.

El escritor de “Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles”, también indica que el Palacio debe marcarle cómo comportarse a la duquesa de Sussex. Incluso recordó que él mismo fue víctima de un mal comportamiento de Markle.

Bower asegura que la actriz intenta convertirse en la nueva Diana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALASTAIR GRANT

“Mi experiencia no fue muy buena, tengo que ser honesto”, confesó Bower. “Es una actriz de Hollywood aprovechando su suerte y actuando para llegar a la cima”, acotó.

Desde su matrimonio, la esposa del príncipe Harry se ha visto involucrada en más de una polémica. Esto debido a sus constantes problemas con respetar el protocolo de la corona británica.