Thomas Markle filtró fotos privadas de su hija. | Fuente: AFP

Thomas Markle continúa dejando mal parada a su hija, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien a inicios de enero generó un remezón en el Palacio de Buckingham, tras renunciar a sus funciones reales junto a su esposo, el príncipe Harry.

Esta vez, el padre de Meghan Markle filtró un inédito video de la adolescencia de su hija, cuando esta apenas tenía 16 años y hacía sus primeros pininos en el teatro, en una entrevista con "Good Morning Britain", según informa el medio DailyMail.

En las imágenes, se puede ver a Meghan Markle luciendo un vestido negro y un collar de perlas, interpretando a una de las tres mujeres que conversan en un camerino, que según dijo Thomas fue realizada en la Escuela Secundaria Immaculate Heart en Los Ángeles.

“Meghan siempre interpretaría un papel glamoroso (…) Estaría bastante sorprendida si viera su actuación ahora“, comentó el exiluminador de Hollywood. “Esto es divertido en realidad, muy dramático”, relató Thomas.





Meghan Markle a los 16 años. | Fuente: Daily Mail

Meghan Markle actuando en una obra de teatro. | Fuente: Daily Mail

Meghan Markle dando sus primeros pasos como actriz. | Fuente: Daily Mail

Meghan y Thomas Markle no tienen contacto desde la víspera de la boda con el príncipe Harry. Asimismo, tras la decisión de los duques de Sussex de dejar la realeza, el padre señaló que estaba “avergonzado por ellos”.

Las declaraciones de Thomas Markle se dan luego que este pidiera a Meghan y Harry una compensación económica por el daño emocional que habría sufrido mientras supuestamente ensuciaban su nombre en público en un documental.

El padre de la Meghan Markle asegura que seguirá hablando con la prensa al menos una vez al mes hasta que su hija hable con él en persona. Además, señaló que las cartas que le envió a la duquesa, mediantes su exesposa Doria Ragland, fueron ignoradas.

“Para mí, no hay otra manera de llegar hasta ellos. Ya lo he dicho. Básicamente daré una entrevista y esperaré treinta días para obtener algún tipo de respuesta. Y si no hay ninguna, probaré con otra entrevista”, declaró. “Si quisieran ponerse en contacto conmigo, no tendrían ningún problema. Podrían hacerlo fácilmente”, añadió.