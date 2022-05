Las Kardashian robaron flashes en el Met Gala 2022. | Fuente: Composición (AFP)

Una de las visitas más esperadas en el Met Gala 2022, el evento de la moda que se celebra este lunes en el Museo Metropolitano de Nueva York, era la de la familia de Kim Kardashian, con sus hermanas Khloé, Kourtney, sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner y su madre Kris Jenner.

Así, el clan más popular de la televisión estadounidense llegó a la alfombra roja de los 'Oscar de la moda'. Y, por supuesto, impactaron con sus 'looks'. Sobre todo, Kim Kardashian, quien rindió homenaje a Marilyn Monroe al usar un vestido similar al que utilizó la fallecida actriz en 1962.

No solo su atuendo rutilante remitía al que Monroe llevó aquella noche de los años 60 en que le cantó "Happy Birthday, Mr. President" al entonces mandatario de Estados Unidos, John F. Kennedy, sino también su cabello rubio platino.

En conversación con la revista Vogue, Kim Kardashian manifestó: "La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Pensé: ¿qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe".

Kim Kardashian homenajeó a Marilyn Monroe en el Met Gala 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Dimitrios Kambouris

El clan Kardashian y las Jenner en el Met Gala 2022

En línea con la temática 'Gilded Glamour' (época dorada de los Estados Unidos) que marcó esta edición del Met Gala, Khloé Kardashian pisó por primera vez la alfombra de este evento, con un vestido golden y manga negra, firmado por la casa de modas Moschino.

Kourtney Kardashian también debutó en el Met Gala con un conjunto de Thom Browne. La socialité se lució acompañada de su esposo Travis Barker, quien coincidió con su pareja al llevar una pieza del mismo diseñador y una faja blanca.

Khloé Kardashian asistió ataviada de dorado, mientras que su hermana Kourtney hizo 'match' con su esposo Travis Barker. | Fuente: Composición (AFP)

Por otro lado, las hermanas Jenner también llamaron la atención en el Met Gala 2022. Kylie acudió ataviada de manera peculiar: un vestido de novia de la casa de modas Off-White con el que rinde tributo a la película "Runaway Bride", la comedia noventera de Julia Roberts.

Kendall Jenner, por su parte, captó los flashes de las cámaras apostadas en la alfombra roja, pero no tanto por su vestido —uno de color negro de la marca Prada—, sino por su maquillaje: la decoloración de sus cejas, un detalle ya utilizado por otras estrellas anteriormente que empieza a convertirse en tendencia.

Finalmente, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, no escapó a los tributos con un vestido amarillo de Oscar de la Renta que a muchos les hizo acordar a uno que llevó Jackie Kennedy.

Kylie, Kris y Kendall Jenner en el Met Gala 2022. | Fuente: Composición (AFP)





