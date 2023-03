En el Met Gala 2022, Kim Kardashian lució el de Marilyn Monroe que usó en 1962 y su madre Kris Jenner vistió un traje amarillo de Oscar de la Renta. | Fuente: Vogue

La ceremonia del Met Gala 2023 se realizará el 1 de mayo y muchos fanáticos están ansiosos por ver los atuendos de los artistas que desfilarán por la gran alfombra roja. Desde cantantes, actores y celebridades, se espera que muestren lo mejor de la moda este año.

Sin embargo, se está corriendo el rumor de que las Kardashians no asistirán a este evento después de que protagonizaran una serie de titulares polémicos por su presencia en la edición pasada. De acuerdo con los organizadores del evento, Anna Wintour, editora en jefe de la reconocida revista Vogue, está haciendo varios recortes en la lista de invitados y, al parecer, la familia no está incluida.

A pesar de que medios internacionales como Page Six e Insiders no han dado más detalle de la ausencia de las Kardashians, tiene mucho que ver con sus momentos que acaparan las portadas como Kim, que utilizó el vestido de Marilyn Monroe en el 2022.

A pesar de ello, el vocero de la familia liderada por Kris Jenner ha negado este rumor debido a que todos los años han sido invitadas. Para saber si la información es real, tenemos que esperar hasta el 1 de mayo para saber si están en la lista de invitadas de Anna Wintour.

Para este año, el Met Gala 2023 se llamará 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty' y es en honor al reconocido diseñador. El evento estará a cargo de Andrew Bolton, el curador a cargo de Wendy Yu del Costume Institute, y la colaboradora de Lagerfeld, Amanda Harlech. Los creativos tienen el arduo trabajo de sintetizar la carrera del diseñador en 150 looks; sin embargo, el código de vestimenta de 2023 es más amplio que eso; en palabras simples, los invitados deben vestirse "en memoria a Karl".

El clan Kardashian y las Jenner en el Met Gala 2022

Una de las visitas más esperadas en el Met Gala 2022, el evento de la moda que se celebró en el Museo Metropolitano de Nueva York, era la de la familia de Kim Kardashian, con sus hermanas Khloé, Kourtney, sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner y su madre Kris Jenner.

Así, el clan más popular de la televisión estadounidense llegó a la alfombra roja de los 'Oscar de la moda'. Y, por supuesto, impactaron con sus 'looks'. Sobre todo, Kim Kardashian, quien rindió homenaje a Marilyn Monroe al usar un vestido similar al que utilizó la fallecida actriz en 1962.

No solo su atuendo rutilante remitía al que Monroe llevó aquella noche de los años 60 en que le cantó "Happy Birthday, Mr. President" al entonces mandatario de Estados Unidos, John F. Kennedy, sino también su cabello rubio platino.

En conversación con la revista Vogue, Kim Kardashian manifestó: "La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Pensé: ¿qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe".

Finalmente, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, no escapó a los tributos con un vestido amarillo de Oscar de la Renta que a muchos les hizo acordar a uno que llevó Jackie Kennedy.

