Lea Michele, actriz de 'Glee', luce su embarazo en la Met Gala 2024 [FOTOS]

Lea Michele se convirtió en uno de los centros de atención en la Met Gala 2024 al lucir su avanzado estado de gestación. La actriz y cantante deslumbró en la alfombra del Museo Metropolitano de Arte en Nuva York vistiendo un elegante vestido turquesa de Rodarte, una reconocida marca de ropa y accesorios fundada por Kate Mulleavy y Laura Mulleavy.

El atuendo de seda de la protagonista de Glee estaba adornado con detalles sutiles como flores hasta una impresionante cola de encaje. La estrella de 37 años posó frente a las cámaras y ofreció breves declaraciones a los reporteros del lugar.

"Me siento honrada de estar aquí y traer a mi bebé conmigo", expresó a The Associated Press. "No creo que me permitieran un acompañante", expresó con humor.

La esperada Met Gala 2024 reunió a cientos de famosos en uno de los eventos de moda más importantes en Estados Unidos, muchos invitados llegaron a la alfombra 'verde' con creativos y extravagantes atuendos.

El segundo embarazo de Lea Michele

Lea Michele y su pareja Zandy Reich están esperando su segundo hijo. Ambos se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Ever Leo, quien, en la actualidad, tiene 3 años.

"Mamá, papá y Ever están llenos de alegría", escribió la actriz de 37 años en sus redes sociales, acompañando su mensaje con un emoji de corazón y una foto que muestra su avanzado estado de gestación.

Lea Michele y Zandy Reich contrajeron matrimonio en 2019. La prioridad de la estrella de los musicales ahora radica en su familia, relegando su carrera artística a un segundo plano.

"Antes, todo giraba en torno a mi carrera. Creo que fui así toda mi vida, hasta un punto peligroso. Tener esa ambición acabó creando muchos vacíos en mi vida", reflexionó Lea en una entrevista con la actriz Drew Barrymore.

Lea Michele recordó lo complicado de su primer embarazo

Lea Michele enfrentó semanas angustiosas debido a los problemas de salud de su primer hijo, quien requirió hospitalización en varias ocasiones. Aunque la artista no reveló detalles sobre las dolencias del menor, dijo que está completamente recuperado.

La actriz recordó el embarazo complicado que precedió el nacimiento de Ever Leo, agravado por las restricciones debido a la pandemia del coronavirus.

"Fue un embarazo muy intenso, con muchas complicaciones. Y la pandemia añadió una capa extra de ansiedad y estrés, teniendo que ir constantemente al hospital y cosas así", comentó.