Rosalía y Rauw Alejandro coinciden en la alfombra de la Met Gala 2024 [FOTOS]

Han pasado diez meses desde que Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación. Ambos mantuvieron uno de los romances más comentados de al industria musical, pero cuatro meses después de formalizar su compromiso, sopresivamente decidieron ir por caminos separados.

Tras la ruptura, surgieron rumores de infidelidad, que pronto fueron desmentidos públicamente por el artista puertorriqueño: "Nosotros llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni infidelidad ni nada", comentó en sus redes sociales.

Rosalía y Rauw Alejandro: 'Tan cerca, pero tan lejos'

En noviembre del año pasado, durante los Latin Grammy 2023, todas las miradas apuntaron a la expareja. Aunque coincidieron públicamente por primera vez después de anunciar su ruptura, nunca hubo un encuentro cara a cara.

La escena se ha repetido en la Met Gala 2024. Ambos artistas hicieron su aparición por separado, el puertorriqueño llegó al evento luciendo un traje de Ludovic de Saint Sernin hecho a su medida.

Por su parte, la cantante catalana hizo su entrada con un vestido de la firma Dior; según dijo, el diseño fue inspirado en los sueños. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de su actual pareja, el actor Jeremy Allen White.

La cantante española Rosalía llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.Fuente: AFP

Rauw Alejandro en la Met Gala 2024Fuente: AFP

Rosalía en la Met Gala 2024: "Mi vestido está inspirado en los sueños"



Rosalía llegó este lunes a la prestigiosa Met Gala de Nueva York luciendo un ceñido de dos piezas de Dior "inspirado en los sueños", según dijo a un grupo de medios.



"El vestido está inspirado en los sueños. Cuando una se va a dormir cierra los ojos", indicó sobre la pieza negra, consistente en una falda larga sobre el tobillo y un corsé ajustado a la cintura con botones al frente y una fina correa, del que sale la cola.



Y añadió entre bromas: "No me puedo mover, está bien apretado", cuando se le preguntaba si podía darse una vuelta ante los fotógrafos para mostrar su 'outfit'.



Completaban su 'look' unos zapatos negros puntiagudos, un collar corto y sobre su rostro la popular artista llevaba un pañuelo tipo malla con su largo cabello suelto.



Rosalía en la Met Gala 2024Fuente: AFP

A la 'Met Gala 2024' también asistió el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, expareja de RosalíaFuente: AFP