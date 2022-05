El artista de 58 años, James Hetfield, lloró en el escenario y sus compañeros de Metallica lo abrazaron para calmarlo. | Fuente: Twitter

El cantante James Hetfield se conmovió en su reciente concierto en Brasil y mostró su lado más sensible en el escenario junto a su grupo Metallica. El artista de 58 años les confesó a sus fanáticos que se siente inseguro porque se siente “viejo”.

"Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mi**. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que hablé con estos chicos y me ayudaron, así de simple", dijo frente a los miles de asistentes al Mineirão de Belo Horizonte.

Sin embargo, James Hetfield resaltó el apoyo que tuvo de sus compañeros de Metallica quienes, con un abrazo delante de todos, hicieron que el cantante pueda seguir con el concierto:

"Me abrazaron y me dijeron que, si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes", se le escuchó decir sin parar de llorar.

La llamada de James Hetfield a una fanática que dio a luz en su concierto

El pasado 7 de mayo, Metallica se presentó en Curitiba, Brasil, como parte de una gira que se había pospuesto debido a la pandemia. En ese concierto, sucedió algo más que inusual: una mujer dio a luz en la posta médica dispuesta en el estadio Couto Pereira. Días después, el vocalista James Hetfield, la felicitó.

La tatuadora Joice M. Figueiró, que tenía un avanzado estado de gestación, asistió al concierto junto con su esposo Jaime. Según ella misma comentó, durante la presentación de los teloneros (Ego Kill Talent y Greta Van Fleet), no sintió mayores problemas.

Pero fue cuando salió Metallica al escenario que empezó a sentir las contracciones. Por su estado, la pareja se ubicó en el área para personas con alguna complicación de salud o habilidad especial. Esto les permitió llegar pronto a la posta ambulatoria instalada en el estadio para atender emergencias.

En un primer momento, quisieron llevar a Joice a un centro médico, pero ya era muy tarde y debía de dar a luz. Fue así que, mientras sonaba el clásico de Metallica “Enter Sandman”, el pequeño Luan llegó al mundo.

“En cada show al que voy, algo tiene que pasar, pero esta vez creo que me he superado... Compré este boleto hace tres años y nunca imaginé que algo así sucedería”, escribió Joice en Instagram, según La Tercera.

