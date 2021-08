Juez otorgó una suspensión provisional a la presentadora peruana Laura Bozzo. | Fuente: EFE

Laura Bozzo no tendrá que ir a la cárcel, por ahora. Según reporta la prensa de México, la conductora peruana no podrá ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) por delito fiscal, debido a que el juez le otorgó una suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra.

El portal mexicano Milenio informó que Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, ha determinado conceder una medida cautelar a Laura Bozzo. Con motivo de ello, tendrá que pagar una garantía de 300 mil pesos que cubrirán los próximos cinco días para que prevalezca la suspensión

“En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo publicado este martes 24 de agosto.

Orden de captura contra Laura Bozzo

El pasado 18 de agosto, un juez federal mexicano ordenó la captura de Laura Bozzo, porque no se entregó la semana pasada cuando se le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal. En las últimas horas, se ha convertido en una de las personas más buscadas en México.

Según medios locales, la Fiscalía General de México solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Laura Bozzo en más de 190 países y presentarla ante el juez. La conductora no ingresó voluntariamente al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, para lo que tenía como plazo hasta el pasado viernes a las 4:00 p.m. (hora local).

La polémica personalidad de la televisiónn peruana, radicada en México, fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602 004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se le impuso prisión preventiva.

(Con información de EFE)

