Danna Paola agradece a la cantante peruana Nicole Favre por abrir su concierto en México. | Fuente: Composición

Después de que Danna Paola ofreciera su primer concierto en México desde que inició la pandemia, la artista mexicana no dudó en agradecer a la peruana Nicole Favre por ser telonera en este evento.

El show que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el país azteca el pasado 20 de agosto tuvo a la intérprete de “Alucinándote” como invitada, así que Danna la felicitó por su presentación.

“Gracias por estar y ser parte. La rompiste mami”, escribió Danna Paola en los comentarios de las fotos de Nicole Favre. A ello, la artista peruana le respondió con emoticones y devolviéndole el agradecimiento.

“Agradecida infinitamente contigo. Realmente fue un honor abrirte tremendo espectáculo”, se lee en el mensaje.

El primer disco de Nicole Favre

El pasado mes de julio, Nicole Favre estrenó su primer álbum "Y te lo digo yo", que contiene canciones de diversos géneros, como pop, R&B, latin, urbano y baladas. Además, fue la primera peruana en ser firmada por la disquera Universal Music México.

A fines de 2020, la intérprete participó en el álbum navideño "Eterna Navidad: Celebremos", en el que también colaboraron artistas como Alejandro Fernández, Danna Paola, Juanes, Gloria Trevi, Morat, entre otros.

Nicole Favre lanzó desde principios de año un total de cinco canciones, que también forman parte de su álbum debut. Este proyecto cuenta con la colaboración de productores destacados como Andy Clay, Andrés Saavedra y Julián Bernal.

En conversación con RPP Noticias, la artista dijo sobre su propuesta: "Es un álbum muy personal, yo he escrito todas mis canciones y lo que quiero comunicar es este sonido que estoy tratando de construir, original, propio, que es en lo que se basa mi proyecto musical entero".

