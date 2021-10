Jhay Cortez y Mia Khalifa confirmaron romance durante un show en Puerto Rico. | Fuente: Composición (Instagram)

Con un beso frente a miles de personas durante un concierto en Puerto Rico, el artista puertorriqueño Jhay Cortez y la influencer libanesa Mia Khalifa confirmaron los rumores de un posible romance.

La presentación del cantante de género urbano tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el pasado 29 de octubre. Allí, mientras interpretaba su tema "En mi cuarto", la exestrella de películas para adultos apareció en el escenario como parte del show, recostada sobre una tarima.

Fue al terminar de cantar su tema que Jhay Cortez le dio un beso apasionado a Mia Khalifa, mientras el resto del equipo coreaba el sencillo que, meses atrás, los unió a ambos en un videoclip en el que también participó el músico de dubstep Skrillex.

Esta muestra de afecto fue captada por los asistentes al concierto, quienes propalaron las imágenes del momento romántico en redes sociales.

El divorcio de Mia Khalifa

Durante dicho evento en Puerto Rico, participaron otras estrellas del género urbano como Wisin, Jay Wheeler, Mora, Arcángel y Ankhal.

Más de 14 mil personas asistieron a este concierto de Jhay Cortez, quien ofreció un repertorio con temas populares como "No me conoce", "Cómo se siente" y "Fiel".

Por otro lado, valga recordar que Mia Khalifa anunció en julio de este año la ruptura de su matrimonio con el chef sueco Robert Sandberg después de tres años de relación.

"Podemos decir con confianza que lo dimos todo para que nuestro matrimonio funcionara, pero después de casi un año de terapia y esfuerzos nos alejamos sabiendo que tenemos un amigo en el otro, y que realmente lo intentamos", dijo la 'influencer'.





