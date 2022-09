Michael Steven Bublé es un cantante, compositor y actor canadiense. | Fuente: Instagram

La relación entre Luisana Lopilato y Michael Bublé inició en el 2008 y se consumó en matrimonio tres años después. Tras una buena carrera artística de ambos, el cantante canadiense reveló que le hubiera ido mejor si es que no tuviera una familia.

A poco de presentar su show en Argentina, el intérprete estuvo en el podcast That Gaby Roslin donde hizo un balance entre su vida personal y profesional: “Si hablas con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que, si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”, comentó.

Esto sorprendió a muchos porque Michael Bublé coincidió con su representante: “No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, puedes tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”.

Esto lo dijo el canadiense sobre elegir a su familia por sobre todas las cosas en vez de irse de gira por meses: “Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo, y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir”.

“Mi manager siempre me dice, ‘No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil”, agregó el intérprete de temas como “It’s a beautiful day” o “I’ll never not love you”.

La familia Bublé Lopilato

La actriz Luisana Lopilato y el cantante Michael Bublé cumplen 10 años de casados este 2022. Ambos contrajeron matrimonio en el 2011, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

La pareja muestra a sus seguidores lo que hacen durante la cuarentena en sus redes sociales. Luisana Lopilato, de 35 años, está casada con el cantante canadiense Michael Bublé (46), con quien tiene cuatro hijos. El primero, Noah, quien llegó al mundo en el 2013 y que a sus cortos 3 años tuvo que enfrentar el cáncer.

La enfermedad del pequeño devastó a la pareja, incluso Luisana Lopilato y Michael Bublé dejaron sus actividades artísticas para dedicarse completamente a la recuperación del pequeño.

En 2016, nació el segundo hijo de los artistas, Elías; y en el 2018 llegó la primera hija mujer, a quien llamaron Vida; y Cielo, que llegó este año para completar la familia Bublé Lopilato.

"Del amor es la vida y es la luz y ella... Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas. ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! ¡Te amamos! Noah (8), Elias (6), Vida (4), mamá y papá", expresó la actriz tras la llegada de su última hija.

Como se recuerda, Michael Bublé lanzó en febrero de este año la canción “I’ll Never Not Love You”, como una continuación de lo que fue “Haven’t Met You Yet” donde reflejó el inicio de su relación con Luisana Lopilato.

Ambos fueron protagonistas nuevamente de su último éxito donde la actriz argentina reveló su cuarto embarazo. En las imágenes se pudo ver a la ex Rebelde Way caminando con sus hijos por los pasillos del supermercado y mostró su avanzado estado de gestación.

